Una Estrella Galicia con sabor a pulpo á feira

Ourense 03/10/2020 05:00 h

Es la creación número doce de la Fábrica de Cervexas Estrella Galicia. En ellas los de Hijos de Rivera intentan aunar el sabor de su cerveza, con el de ingredientes o platos típicos de distintos puntos de Galicia. Un homenaje a la gastronomía de la tierra que ya tiene adictos y coleccionistas. Después de la buena acogida que tuvieron las cervezas de pimientos de Padrón o de percebes, entre otras, ahora es el turno para el plato más representativo de la provincia ourensana: el pulpo á feira.

En la elaboración de la bebida se incorporaron patatas y pulpo gallego, también agua de la propia cocción del molusco y una mezcla de pimentón dulce y picante. Para conseguir ese sabor auténtico, la empresa coruñesa ha contado con la ayuda de la Asociación de Pulpeiras de O Carballiño. Nadie más experto en el tema. Pero es que no solo han participado aportando el conocimiento y la materia prima sino que nueve de ellos se han convertido en los protagonistas del anuncio de la nueva cerveza. «Foi unha experiencia moi bonita», afirma Isaura González, una de las pulpeiras que participa. El resultado son 56 segundos de calidad audiovisual y de homenaje al oficio de los pulpeiros, para presentar esta nueva bebida que busca aliarse con su plato rey y representar juntos a Galicia. «Pasamos un día enteiro de rodaxe na Coruña e a verdade é que nos divertimos moitísimo», recuerda. Todavía no han probado el resultado, que saldrá a la venta a partir del día 6, pero Isaura no tiene dudas: «Sei que me vai gustar e iso que sempre bebo Estrella sen alcohol. É como a cociña de autor, mestúranse distintos sabores e o resultado é delicioso». Habrá que probarla.