Estos son los requisitos para recibir los 2.000 euros por autónomo que prometió Jácome

La Voz de Galicia Miguel Ascón

Ourense 01/10/2020 12:29 h

Después de medio año de espera, los autónomos ourensanos ya saben qué requisitos deben cumplir para acceder a las ayudas de 2.000 euros anunciadas en abril por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome. El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado las bases y a partir de mañana, viernes día 2, los interesados podrán presentar sus solicitudes.

Los beneficiarios serán los trabajadores incluidos en el régimen especial de autónomos o en el sistema especial agrario o en alguna de las mutualidades de previsión social recogidas en el estatuto del trabajador autónomo. Quedan excluidos los autónomos colaboradores, una figura prevista para los cónyuges u otros familiares que convivan con el titular de la actividad y trabajen con él.

Cabe destacar, por otra parte, que los solicitantes deben estar dados de alta en la matrícula del IAE (Impuesto de Actividades Económicas) del municipio de Ourense, pero no será necesario que estén empadronados. En todo caso, también podrán ser beneficiarios de la ayuda aquellos que no que tengan domiciliada su actividad en Ourense por no estar sujeta a ese impuesto, como ocurre con los trabajadores agrarios, ganaderos o forestales. En ese caso, deberán acreditar su vinculación al concello de Ourense mediante cualquier documento que acredite la titularidad de la explotación.

Estas ayudas están pensadas para compensar las pérdidas que tuvieron los autónomos debido al coronavirus. Por ese motivo, deberán acreditar que estaban de alta en el régimen de la Seguridad Social y con la matrícula del IAE en Ourense desde el 14 de marzo hasta, al menos, la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, es decir, este jueves, día 1 de octubre. Podrán ser beneficiarios quienes se viesen obligados a cesar su actividad con motivo de la declaración del estado de alarma o quienes, pudiendo abrir, puedan demostrar que en el mes de abril sufrieron un bajón en su facturación del 50 %, o más, en comparación con la media mensual del semestre anterior.

Solicitudes y resolución

La presentación de solicitudes arranca este viernes, día 2 de octubre y termina el día 30 de este mismo mes. El papeleo puede tramitarse presencialmente o en la sede electrónica del Concello de Ourense (https://sede.ourense.gob.es). En un comunicado, el gobierno local recomienda esa segunda opción para evitar aglomeraciones en las oficinas municipales en el plena expansión del coronavirus. Además, recuerdan que todos los solicitantes que cumplan los requisitos recibirán los 2.000 euros por lo que sugieren presentar el papeleo de forma «escalonada». Los interesados disponen de veinte días hábiles para hacerlo.

Una vez recibidas las solicitudes, se tramitarán por orden de llegada y, en el caso de que la documentación esté incompleta se requerirá a esa persona para enmendar los errores detectados en el plazo de diez días. Según figura en las bases, el plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo será de tres meses, aunque la intención del ejecutivo es agilizar al máximo los trámites. Cuando se complete el proceso satisfactoriamente, el solicitante recibirá los 2.000 euros en un solo pago por transferencia bancaria.

El alcalde, satisfecho

«Es la mayor cuantía que ofrece un ayuntamiento en toda España», remarcó este jueves el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que insistió en que «hay para todos» por lo que no hay urgencia en la presentación de las solicitudes. «Esperemos que sea un pequeño granito de ayuda», dijo el regidor ourensano. «Ha llegado el mes», añadió satisfecho. Hay que recordar, en este sentido, que las ayudas habían sido anunciadas en abril y no se pudieron concretar hasta ahora.

Cabe destacar, por otra parte, que el Concello de Ourense ha habilitado una dirección de correo electrónico para que los posibles beneficiarios resuelvan sus dudas en relación a los requisitos y el papeleo que deben presentar para solicitar la subvención. Es axudasautonomos@ourense.gal.