La Mancomunidad Terra de Celanova actualiza las tasas del servicio de bomberos

Ourense 01/10/2020 14:50 h

La Mancomunidad Terra de Celanova actualizó las tasas del servicio de bomberos para incluir dotaciones de vehículos o material que antes no tenían incorporados. El presidente de la Mancomunidad, José Antonio Pérez Cortés, asegura que las tasas del servicio no han subido, sino que se han añadido equipaciones que antes no había. Sin embargo, el BNG -que tiene dos representantes en el pleno del organismo- se opuso a lo que sí consideran una verdadera subida de tasas. Según los nacionalistas es una subida «inxustificada» y el presidente de la Mancomunidad ofreció una explicación «moi vaga da medida, aducindo que 'as cousas soben máis cada día'». El BNG votó en contra porque considera que las tasas de cien euros por cada salida del servicio, con un recargo del 50 % si se presta a un Concello no mancomunado, son excesivas. Los nacionalistas pidieron que el parque de bomberos de Celanova se integre en el consorcio provincial.

El BNG presentó al pleno de la Mancomunidad el acuerdo de la corporación de Celanova para que el ente comarcal sufragara directamente ayudas para los mayores que no tienen ingresos suficientes para costear un centro de día privado. Pérez Cortés explicó que las partidas que reciben para servicios sociales son finalistas y no pueden disponer de ellas para otro fin, como ayudas directas a personas. El presidente apunta que son los usuarios quienes deben solicitarlas individualmente a la Xunta, que valorará si le corresponden en función de los ingresos del solicitante.

El pleno mancomunado aprobó la cuenta general del ejercicio pasado, con el apoyo de todos los grupos salvo el BNG que considera relevantes los reparos y advertencias del interventor sobre lagunas y faltas en el inventario o en la relación de puestos de trabajo del organismo.