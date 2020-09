Destroza la casa del ex de una mujer a la que violó tras conocer que había sido condenado

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

Ourense 30/09/2020 15:14 h

La Policía Nacional detuvo por allanamiento de morada a un hombre horas después de que le fuese notificada la sentencia condenatoria como acusado por un delito de agresión sexual. El sospechoso, horas después de darse a conocer la sentencia de la Audiencia Provincial que le condenaba a ocho años y medio de cárcel como autor de una violación, allanó, presuntamente, la vivienda de una expareja de la mujer víctima de la agresión.

Los hechos denunciados ocurrieron el 24 de septiembre de este año en Ourense. La sala del 091 de la comisaría recibió de madrugada la llamada de un denunciante que relataba que al llegar a su domicilio se había encontrado la puerta derribada, la televisión y una mesa de mezclas rotas, además de otros objetos tirados.

El denunciante apuntaba a un sospechoso como presunto autor de los hechos: el acusado de una violación ocurrida en un pub de la ciudad en el año 2017 y que el miércoles 23 de septiembre de este año 2020 había sido condenado a ocho años y medio de prisión por la Audiencia Provincial.

Según el denunciante, el presunto autor del allanamiento de morada acudió a su casa a destrozarla porque no accedió a presionar a la mujer víctima para que retirase la denuncia por violación. El afectado fue pareja de la mujer durante un año y asegura que el acusado de la violación del 2017 le amenazó con «zurrarle» si no la presionaba para que retirase la denuncia. El violador consideraba que el ex podría influir sobre la mujer y la noche posterior a publicarse la sentencia acudió a la casa de este, en represalia por considerarle de alguna manera culpable de la resolución que le condenaba.

La Policía Nacional detuvo al sospechoso, de 44 años, como presunto autor de los delitos de allanamiento de morada, amenazas graves, daños y contra la administración de Justicia.Pasó a disposición judicial y quedó en libertad.