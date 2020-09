Jácome inicia los trámites para echar del grupo de DO a los concejales díscolos

0

La Voz de Galicia Rubén Nóvoa

Ourense 26/09/2020 16:14 h

Tras varios días de incertidumbre y de cruce de comunicados, el Ministerio de Interior acaba de pronunciarse sobre quién es el representante legal de Democracia Ourensana. La cuestión no es baladí, ya que se encuentra en el centro del debate entre el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, y los concejales críticos que piden su dimisión y que le denunciaron en la Fiscalía de Ourense por un supuesto uso opaco de los fondos que el partido recibe. Detrás de todo este pulso, está el deseo de ambos bandos de hacerse con el poder del grupo municipal de Democracia Ourensana en el Concello.

Según entendía el secretario de la administración local la respuesta debía de llegar desde el Ministerio de Interior y este se pronunció en favor de Jácome, en un escrito sellado el 24 de septiembre y en el que se asegura que el regidor es el presidente de DO desde el 2001, año de su fundación, y por tanto es quien ostenta la «representación, administración, dirección y gestión de la asociación», asegura la subdirectora general de Política Interior y Procesos Electorales. Nada más dar a conocer este escrito, Gonzalo Jácome anunciaba que Democracia Ourensana había iniciado los expedientes para declarar tránsfugas a «Miguel Caride y los demás díscolos —en referencia a los concejales Manuel Álvarez, María del Mar Fernández Dibuja y Teresa Rodríguez—, y su posterior expulsión de los grupos políticos de DO en Concello y Diputación». Salvo sorpresa, este trámite será admitido por los secretarios de ambas administraciones, que pusieron en manos de Interior la decisión final. De consumarse esta expulsión de los cuatro concejales, pasarían al grupo de no adscritos en el Concello. En la Diputación, Caride seguiría el mismo camino, toda vez que también es diputado provincial. De cerrarse este expediente en el sentido avanzado por Jácome, DO quedaría con tres representantes en el Concello y con uno en la Diputación.

Además de anunciar la inminente expulsión de los díscolos, Jácome se dirigió al PP, sus antiguos socios en Concello y Diputación, para comunicarles que el único interlocutor válido para cualquier acuerdo con DO es el alcalde. A mayores, el regidor les indicaba que tras la salida de los populares del gobierno municipal, daba por «roto el acuerdo pacto en junio del 2019. Cualquier consideración para retomar el quid pro quo roto en Concello-Diputación deberá pasar exclusivamente por el representante legal de DO».

En el caso de la Diputación, Jácome avisa a Baltar de que el líder de los críticos, Miguel Caride, no puede ser considerado como interlocutor entre PP y DO en esa institución. «Es el partido quien marca acuerdos y líneas ideológicas a seguir».

«Traidores de DO»

Gonzalo Jácome criticó los movimientos de los concejales críticos en los últimos días, encaminados a tomar el control en el grupo político del Concello alegando que eran mayoría y que Jácome no podía continuar tomando decisiones de manera unilateral y gestionando los fondos sin rendir cuentas. El alcalde califica de «traidores» y les acusa de «querer adueñarse» del logo y de las siglas del partido. «Caride es solo un concejal de DO, y lo es porque Jácome como representante del partido presentó una lista electoral válida. Si no lo fuese, Caride no sería políticamente nada», explica.

La ruptura entre Jácome y los críticos y el PP se hace cada vez más evidente y deja en una situación de ingobernabilidad a la tercera ciudad de Galicia, con solo tres concejales en el Gobierno. Jácome intentó sin éxito sumar los apoyos de los dos ediles de Ciudadanos, que rechazaron su propuesta