«Unha poboación moi envellecida», la causa de que se mantengan las medidas en Verín

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 25/09/2020 18:56 h

El último informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública, con fecha de este viernes 25 de septiembre, recomienda el mantenimiento de las medidas restrictivas impuestas en la localidad de Verín. En especial, «polo número de casos, de positivos hospitalizados e polo risco engadido do envellecemento da poboación». «Sobre a comarca de Verín, as taxas diarias acumuladas a 7 días presentan unha tendencia lixeiramente ascendente, a taxa acumulada a 14 días obsérvase como vén aumentando nas últimas semanas e a taxa acumulada a 7 días ascende, amosando un valor de máis do dobre do conxunto de Galicia», advierte en dicho informe, que califica el brote como «de alto risco».