Las restricciones para frenar el covid-19 se amplían a más zonas de O Couto

La Voz de Galicia pablo varela

ourense / la voz 24/09/2020 11:16 h

La mitad de los casos activos por coronavirus que hay hasta la fecha en la provincia de Ourense se han registrado en la ciudad. Son 301. Y ahora, el punto de mira de la Consellería de Sanidade está fijo en el barrio de O Couto, donde las restricciones marcadas desde el pasado sábado en cuatro de sus calles, Antonio Puga, Doctor Fleming, Jesús Soria y un tramo de la avenida de Portugal, se han ampliado dando forma a una especie de cinturón de seguridad.

Dentro de él, y desde la pasada medianoche, las medidas especiales para contener el avance del coronavirus se aplican al recorrido de la calle Progreso que va desde el Puente Romano hasta el cruce con la calle Praza de Abastos, las calles Irmáns Xesta, Lobisome, Salto de Can, Carballo, Sobreira, el tramo de la avenida de Portugal que llega hasta Irmáns Xesta, el de la N-525 desde Sobreira hasta la avenida Ribeira Sacra y, desde ahí, también hasta el Puente Romano. Por ejemplo, el IES O Couto queda justamente al borde sur de las calles que marcan esa frontera invisible con nuevas normas.

Félix Rubial, gerente del área sanitaria provincial, señala que la decisión se tomó este miércoles tras la reunión semanal del comité clínico: «Primeiro tomouse en catro rúas concretas, coa idea de mitigar o número de casos e que decrecese. Pero iso non tivo lugar, así que buscamos evitar males maiores». Desde la semana pasada, los centros de salud de Novoa Santos y O Couto están llevando a cabo pruebas PCR a personas voluntarias para detectar posibles asintomáticos. No se trata, en todo caso, de ningún estudio específico, sino de una práctica clínica que se intensificó desde ayer por la elevada incidencia de afectados con cartilla sanitaria en estos dos recintos de la ciudad. «Entre os centros de saúde de O Couto e Novoa Santos hai 30.000 persoas. A cuestión básica é detectar os asintomáticos, porque ó non ser conscientes da súa situación poden facer vida laboral, social, familiar e escolar de forma normal», advierte Rubial.

El gerente del área sanitaria indica que, en términos generales, la afectación del covid-19 «é moi homoxénea a excepción desta concentración recente». Y en el caso del brote de Mariñamansa, detectado el pasado 27 de agosto, la situación parece haberse encauzado. «Non podemos considerar que esté inactivo, pero si está no camiño de chegar a esa condición. En todo caso, é importante ser cautos e incidir novamente nas medidas de hixiene e prevención, porque son esenciais», avisa Rubial.

El porcentaje de mayores

Fuentes sanitarias informaron este miércoles de que un 24,6 % de los afectados por covid-19 en la provincia son mayores de 65 años. En este sentido, un 14,6 % supera los 80. Este nuevo dibujo es diferente al que se podía esbozar en el tramo inicial del verano, cuando la media de edad de los positivos detectados era sensiblemente menor, una circunstancia que ha sido clave para que se tomasen estas nuevas medidas.

Este repunte de casos entre personas de más edad está directamente asociado a reuniones o encuentros familiares celebrados durante la temporada estival, en las que los contactos con personas del entorno próximo derivaron posteriormente en contagios de afectados en edad de riesgo. Y a mayores, el temor de algunos profesionales sanitarios es que esto lleve de nuevo a más hospitalizaciones.

Restricciones en base al aforo

Las limitaciones marcadas para estas calles son idénticas a las que se impusieron la pasada semana en las primeras cuatro de O Couto: se limitan las reuniones privadas hasta un máximo de cinco personas, se prohíbe que bares y cafeterías sirvan en el interior de los locales, y en las terrazas se limita la atención a grupos de cinco personas. Los restaurantes, por otro lado, podrán servir dentro del establecimiento, pero a un máximo de cinco personas por mesa.