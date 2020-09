Punxín apoya por unanimidad unirse a la Plataforma pola Defensa do Transporte Público

0

Ourense 25/09/2020 13:45 h

El Concello de Punxín ha aprobado por unanimidad su apoyo a la Plataforma pola Defensa do Transporte Público do Carballiño. La iniciativa partió del PSOE. Su portavoz, Lorena Peleteiro destacó la necesidad de «fomentar un transporte activo para que a xente non se vexa obrigada a fuxir do rural pola falta dun servizo esencial».

Además, el pleno también apoyo otra moción socialista, en este caso para reclamar a la Xunta más fondos para servicios sociales. El PSOE agradeció el respaldo unánime a su propuesta y mostró su deseo de que el gobierno autonómico «cumpra agora coas demandas dun municipio que precisa reforzar os seus servizos sociais nas condición actuais e que non conta cos recursos propios suficientes».