Jácome trata de impedir a la oposición hablar sobre la crisis de su gobierno

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Miguel Ascón

Ourense 23/09/2020 10:37 h

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, convocó este miércoles un pleno para dar entrada en la corporación a un nuevo concejal de su partido, Democracia Ourensana. Telmo Ucha tomó posesión del cargo, pero hasta ahora no ha aclarado si apoyará o no al regidor. Su respaldo sería fundamental porque Jácome solo conservaba la fidelidad de uno de sus ediles, Armando Ojea, y necesitaba al menos otro para poder tener el cuórum mínimo para celebrar reuniones de la Junta de Gobierno y, por lo tanto, desbloquear la actividad ordinaria del Ayuntamiento. Ucha explicó tras el pleno que enviará un comunicado para detallar su decisión.

Justo después de su toma de posesión, el secretario pidió la palabra. El funcionario tiene sobre la mesa escritos contradictorios de los dos bandos de Democracia Ourensana sobre expulsiones de unos y otros y en relación al nombramiento del portavoz del grupo. El secretario explicó que, tal y como avanzó La Voz de Galicia, ha solicitado una certificación del Ministerio del Interior para aclarar quién es el representante legal de DO. Él será quién deba aclarar la situación. Como ese documento no ha llegado, el funcionario propuso una solución «transitoria», que pasaba por repartir el tiempo de intervención que corresponde a Democracia Ourensana entre las dos personas que reclaman la portavocía: Armando Ojea y Miguel Caride. Jácome aceptó esa solución «salomónica», según dijo, pero los díscolos declinaron la posibilidad de tomar la palabra durante la sesión. El regidor remarcó, además, que él es el «interlocutor válido» para resolver la crisis de DO e ironizó con la identidad del representante legal del partido, que sería él por ser el presidente del partido: «Es una persona con la que tengo una estrecha relación».

El pleno, además de servir para incorporar a Ucha al Concello, tenía previsto el debate de una modificación presupuestaria de 1,5 millones de euros para, entre otras cosas, reformar la perrera municipal o renovar parte del parque móvil municipal. La sesión fue muy tensa porque el alcalde explicó que no permitiría intervenciones que no tuviesen que ver con el asunto a tratar. Pese a todo, los portavoces de la oposición intentaron abordar también la crisis, pero eso les valió varias llamadas al orden de Jácome, que llegó a amenazar con expulsarlos.

Rafael Rodríguez Villarino, del PSOE, logró destacar que la situación que vive el Ayuntamiento es «anormal e antinatural» y remarcó que «ten que corrixirse». Además, recordó que, cuando se confirme quién es el representante legal de DO, los díscolos serán considerados oficialmente tránsfugas. José Araújo, de Ciudadanos, pidió a Ucha que no se alinee con Jácome, que «non lle dea osíxeno» y «recapacite». Además, denunció la actitud «dictatorial» del alcalde. Luis Seara, del BNG, invitó a los grupos a reunirse de nuevo para activar la moción de censura contra Jácome tras la finalización del pleno, pero el PP decidió no asistir. Pese a la tensión, hubo unanimidad para aprobar la modificación presupuestaria propuesta, que había recibido el visto bueno inicial en una Junta de Gobierno Local celebrada justo antes de la ruptura del ejecutivo.