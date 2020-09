Una unidad de Medicina Interna del CHUO, con cinco positivos entre sus trabajadores

0

Ourense 23/09/2020 10:54 h

Un total de cinco trabajadoras del CHUO adscritas a una unidad de Medicina Interna del nuevo edificio de hospitalización han dado positivo por coronavirus en la última semana, según pudo saber La Voz. Todas ellas se encuentran en aislamiento domiciliario y tanto sus familiares como contactos directos se han sometido a pruebas PCR para comprobar si existen casos asociados.

Una de las afectadas, que aceptó explicar su situación con la condición de preservar el anonimato, detalla que los hechos se remontan al sábado 12, cuando comenzó a encontrarse mal. «Parecía unha gripe. Como se te atropelasen. O caso era que o luns tiña que ir a traballar e chamei o domingo ó servizo de atención telefónica polo covid-19, e xa me viñeron facer a PCR o mesmo día. Ó día seguinte xa me confirmaron o positivo», cuenta la sanitaria en cuestión.

A mayores, hay otros 13 profesionales sanitarios en cuarentena. Una de las confinadas, consultada por este periódico, señaló que ha dado negativo en su primer test y se mantiene a la espera de una segunda prueba. Técnicamente, el recinto en el que trabajan es un área con pacientes no covid-19, pero el pasado miércoles se confirmó un positivo entre los residentes. «Y lo que pedimos desde el personal es trabajar con medidas de protección adecuadas, y nos quejamos de que no hay protocolos establecidos si aparecen pacientes y trabajadores positivos en una unidad de hospitalización convencional. Es decir, no específica para el coronavirus», comenta esta segunda enfermera.

Desde el Sergas han señalado que se realizará una investigación de lo ocurrido y confirmaron que se ha tomado la decisión de restringir las visitas a los pacientes de la planta en cuestión: «Na mañá do martes bloqueáronse os accesos á unidade de hospitalización».

Ocho sanitarios del comarcal de Verín, en cuarentena

Fuentes sanitarias informaron este miércoles, a primera hora de la mañana, de que ocho trabajadores del hospital comarcal de Verín están aislados en sus casas, también en cuarentena. Al igual que en los casos del CHUO, los afectados también pertenecen a una unidad de hospitalización.