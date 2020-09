Caride se posiciona a favor de dar luz verde a los presupuestos de la Diputación

0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 17/09/2020 14:25 h

Miguel Caride forma parte de los díscolos de Democracia Ourensana y no hará caso a la orden del presidente de ese partido, Gonzalo Pérez Jácome, para votar en contra de los presupuestos de la Diputación. Caride es uno de los dos diputados provinciales de DO y su voto es imprescindible para que el documento presupuestario sea aprobado. Este miércoles este asunto pasó por la comisión informativa de Cuentas y, aunque no tomó la palabra, se posicionó a favor, al igual que el PP.

Los presupuestos irán a pleno el próximo viernes, día 25, y, si Caride vota de nuevo así, los presupuestos saldrán adelante. Ascienden a 79,7 millones y la mayor parte, 52,7 millones, lo consumen los capítulos de personal (32,9) y gastos corrientes (19,8). La oposición aprovechó la comisión de este miércoles para reclamar un reparto más equitativo de los fondos. En este sentido, los grupos criticaron por excesivas las subvenciones de carácter nominativo, es decir, aquellas que se conceden a criterio discrecional del gobierno provincial. Por esa vía se prevén 2,8 millones de euros de gasto.

Por otra parte, en las comisiones de este miércoles se dictaminó una moción del BNG que exige el cumplimiento del pacto antitransfuguismo tras los casos de Castrelo de Miño y Viana do Bolo. En este caso, Miguel Caride se abstuvo, pero el grupo popular votó en contra. El portavoz del PP, Plácido Álvarez, insistió en varias ocasiones en que DO sigue formando parte del gobierno provincial.