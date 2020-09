La actriz ourensana Rosa Álvarez recibirá un homenaje en el marco del OUFF

0

La Voz de Galicia

19/09/2020 14:00 h

La veterana y reconocida actriz ourensana Rosa Álvarez será este año la destinataria del Premio de Honor que concede la Fundación AISGE en el marco del Festival Internacional de Cine de Ourense (OUFF), un certamen que alcanza esta temporada, pese a la pandemia, su emblemática vigésimo quinta edición. La artista recibirá su galardón en reconocimiento al conjunto de su trayectoria durante la ceremonia de clausura del certamen, la noche del sábado 3 de octubre, justo un par de días antes de celebrar su cumpleaños número 70. Natural de Carballeda de Avia, aunque en la actualidad reside en Vedra (A Coruña), Rosa Álvarez Cabo es una de las intérpretes y directoras teatrales pioneras de la escena gallega y una artista particularmente admirada entre sus compañeros de AISGE, entidad a la que pertenece desde 1991 y en la que consta con el número de socio 515. Se volcó en el mundo de la interpretación a partir de mediados de la década de los ochenta, con abundantes apariciones en los montajes del Centro Dramático Galego. Y a partir de 2001 dio forma a la compañía teatral Lagarta Lagarta, fundada junto a su marido, el también actor Ernesto Chao, fallecido a los 74 años de edad en el verano de 2018.

El Festival de Cine de Ourense (OUFF) presentó los carteles de dos de las secciones competitivas que forman parte del certamen: OUFF en Curto y Fas Muvis son categorías estrella del festival, junto con la sección oficial. «Estas seccións son parte do impulso que dende o OUFF se lle quere dar á mocidade, potenciando o audiovisual entre os máis novos do sector audiovisual. Un compromiso cos novos creadores galegos que se mantén desde as últimas edicións e que se quere potenciar de cara o futuro». dijo el presidente de la Diputación, José Manuel Baltar.

OUFF en Curto

Coordinada por Miguel Grandío y Laura Guizán, esta sección traerá a Ourense lo mejor del panorama gallego de cortometrajes. «Aínda que este ano, por mor da situación sanitaria, o número de curtas participantes foi lixeiramente menor, cabe destacar igualmente o alto interese xerado polo certame, así como a variedade nas obras presentadas que xa é un dos sinais de identidade do OUFF en Curto», afirman los coordinadores. Habrá tres bloques de proyecciones: Mare, La penumbra, Conte Trencat, Selected Milk y Mentres iso pasa es el primero. En el segundo bloque se proyectará To the sea, Onde dormen as gaivotas, Los que no sienten, A quién dices amar y Cuestión de autoridad. El tercero está compuesto por La última cena, La luz del camino, Postre, Papá, por que quitas a música?, Solo son peces. El cartel de OUFF en Curto tiene estilo cubista y es obra de Nuria Grandío.

Fas Muvis

El concurso para rodar una pieza audiovisual en la ciudad de Ourense en un plazo de 48 horas también estrena cartel. Paulino Pérez y Enzo Sarmiento son los encargados de coordinar el certamen. Recibieron más de 20 propuestas de toda Galicia, de las que se escogieron a seis equipos que participarán en esta edición: Auria Última Noite, A Gran Pantalla, Bagagem, O Panexírico de Narciso, Lémbrame y A Memoria Activa. El cartel es obra compartida de Enzo Sarmiento y Tania Sueiro.