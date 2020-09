El asesor de Jácome que se contagió en agosto vuelve a dar positivo tras incorporarse

0

Ourense 15/09/2020 21:10 h

Antes de que la crisis municipal estallase, la polémica que marcaba la actualidad en el Concello de Ourense era el contagio de un asesor de Gonzalo Pérez Jácome. Ese trabajador se reincorporó a su puesto, pero ha vuelto a dar positivo en coronavirus.

Desde el Ayuntamiento de Ourense explican que el hombre, que trabaja en la antesala del despacho del alcalde, estuvo de baja desde el 20 de agosto hasta el 4 de septiembre, fecha en la que habría recibido el alta del Sergas. A partir de ese momento se reincorporó con normalidad a su puesto, pero su médico de cabecera pidió una nueva prueba para hacer seguimiento del caso y el trabajador se sometió a ella este martes, dando positivo de nuevo. Este jueves se hará un nuevo test para confirmar el resultado.

El Concello de Ourense informa que, al igual que ocurrió la primera vez, no será necesario confinar a ningún otro empleado municipal ni tampoco al propio alcalde. Aseguran que, durante su jornada laboral, el asesor contagiado no tuvo con nadie lo que se conoce como contactos «estrechos», es decir, no compartió con otras personas espacios cerrados durante más de quince minutos, sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad.

La confirmación del nuevo positivo ha generado inquietud entre los grupos de la oposición, que ya en el primero solicitaron pruebas para todos los trabajadores que pudiesen haber tenido contacto con el asesor. De hecho, el temor al contagio provocó un plantón de PSOE, Ciudadanos y BNG al pleno municipal convocado el pasado día 24 de agosto. Ya entonces denunciaban la falta de responsabilidad del alcalde por celebrar esa sesión plenaria y por no haber informado a los grupos de la situación. Destacaron, además, que la actividad del trabajador contagiado es muy dinámica, entrando en contacto con muchos otros empleados del Ayuntamiento.

Desde el Concello se insiste en que el asesor ha tomado todas las medidas de prevención necesarias durante su jornada y que ha seguido siempre las instrucciones de las autoridades sanitarias.