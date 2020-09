Baltar también insta a Jácome a dimitir y ve garantizada la estabilidad en la Diputación

«Ante calquera turbulencia o fallo non é de quen a provoca, senón do líder»

Miguel Ascón

Ourense 14/09/2020

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, es el único culpable de la crisis de gobierno en el Ayuntamiento. Así lo ha afirmado José Manuel Baltar, presidente provincial del PP y de la Diputación de Ourense. Este respaldó la decisión del grupo municipal popular de solicitar la dimisión del regidor. Según dijo, «el 99,9 %» de las personas que se encontrasen en una situación similar tomarían esa determinación.

El presidente de la Diputación ourensana, José Manuel Baltar, compareció en la mañana de este lunes en su primera rueda de prensa tras estallar la crisis en el gobierno municipal de la capital provincial. Aunque la convocatoria era, en principio, para valorar la derrota del gobierno en la convalidación del real decreto sobre la incautación de los remanentes de tesorería de los ayuntamientos, todas las preguntas estuvieron relacionadas con la situación originada en el Concello de Ourense y sus posibles implicaciones en la Diputación.

Baltar aseguró que la coalición con Democracia Ourensana en la institución que preside sigue vigente. Según dijo, fue un pacto PP-DO, «non un pacto con Gonzalo Pérez Jácome». Explicó, en este sentido, que ya ha hablado con el portavoz del partido, Miguel Caride, uno de los díscolos. Este le garantizó, como ya avanzó La Voz de Galicia la semana pasada, que la aprobación de los presupuestos de la Diputación para el año 2021, que será debatida el próximo día 25, no corre peligro. Armando Ojea, el otro diputado de DO, que además es vicepresidente segundo, seguirá por ahora en el cargo, pero su voto no es determinante. Baltar explicó que lo cesará si, por ejemplo, vota en contra de esos presupuestos.

Por otra parte, el presidente negó la existencia de una trama con su participación para derrocar a Jácome: «Ante calquera turbulencia o fallo non é de quen a provoca, senón do líder por non ser capaz de manter a unidade». Además, Baltar cree que el alcalde no ha dado muestras de tener intención de dimitir. En este contexto, la única solución sería una moción de censura con el acuerdo de PP y PSOE, pero el líder popular no quiso valorar esa posibilidad aún. «Está sobre a mesa», reconoció Baltar, que dijo que ese asunto deberá abordarse «en dez ou quince días». No quiso hablar, no obstante, sobre la exigencia socialista de que el nuevo alcalde sea su portavoz, Rafael Rodríguez Villarino, con quien arrastra un largo y polémico enfrentamiento: «Saben perfectamente o que penso eu».