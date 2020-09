Feijoo, sobre la continuidad de Jácome: «Eu non sería un estorbo para a cidade»

0

La Voz de Galicia Rubén Nóvoa

Ourense 11/09/2020 14:29 h

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, se refirió por primera vez en público sobre la crisis política de Ourense, la tercera ciudad de Galicia, y donde el PP acaba de romper el pacto de gobierno con Democracia Ourensana. De hecho, minutos antes de que Feijoo fijara su posición durante la inauguración del enlace entre la A-52 y el polígono de San Cibrao su posición, los siete concejales del PP, y hasta hace unos días socios de Gonzalo Jácome, acababan de pedir su dimisión en el pleno municipal. Preguntado sobre si considera que el regidor de DO debe dimitir, Feijoo aseguró: «Non podo dar clases do que teñen que facer os demais. O que si podo dicir, e o que eu faría. Si estou na situación do actual alcalde de Ourense, sin grupo maioritario, sin sequera poder tomar decisións nin poder reunir a comisión de goberno, comprenderá que no meu caso, eu non sería un estorbo para a cidade que tanto quero e que tanto temos que servir. Podo dicir o que faría eu».

El mensaje que Núñez Feijoo le quiso enviar al alcalde de la tercera ciudad de Galicia fue claro. «A cidade de Ourense non se merece esta situación e, por tanto, os que crearon este problema teñen que solucionalo. A terceira cidade de Galicia merece un goberno estable e que se entenda entre si e que goberne. Lamentablemente, isto non se está dando. O que pedimos é que se restableza a normalidade. Non podemos mirar para outro lado, e non cabe ningunha alternativa que non sexa restablecer a gobernabilidade». Feijoo apuntó directamente a Democracia Ourensana como únicos responsables de la crisis de gobierno: «O problema creouse nun grupo e ese grupo ten que buscar unha solución».

Sobre la posibilidad de lanzar una moción de censura contra Gonzalo Jácome y si presentarían un candidato a la alcaldía, Feijoo dejó la responsabilidad en el partido a nivel local: «Esa decisión lle correponde aos compañeiros da corporación, ao PP de Ourense. A decisión que tomaron é a correcta. Nós non podemos participar nunha situación de desgoberno e de descomposición do grupo de Democracia Ourensana, e polo tanto suspendemos a colaboración e a coalición de goberno, porque non se dan as circunstancias para mantelas».