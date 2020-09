Caballero pide al PP que apoye a Villarino como alcalde de Ourense y pase a la oposición

El alcalde asegura que los populares «compraron» al líder de los díscolos para garantizar la continuidad de Baltar en la Diputación

Gonzalo Pérez Jácome no dimitirá como alcalde de Ourense y está dispuesto a gobernar la ciudad con el apoyo de solo un concejal. «Los traidores no pueden ganar esta partida. No pararé hasta transformar esta ciudad», dijo el regidor en su primera rueda de prensa tras estallar la crisis en el gobierno municipal, agravada este martes tras dimitir, ser cesados o renunciar a sus competencias cinco de los siete ediles de Democracia Ourensana y los siete del PP. Jácome asegura que se trata de una estrategia coordinada que tiene como objetivo forzar su dimisión y señaló con especial claridad al portavoz de los díscolos, Miguel Caride. Según dijo, los populares lo «compraron» para garantizar la continuidad de José Manuel Baltar como presidente de la Diputación ourensana.

