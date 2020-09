Jácome no dimite en Ourense: «Los traidores no pueden ganar esta partida»

0

La Voz de Galicia Miguel Ascón

Ourense 09/09/2020 13:29 h

Gonzalo Pérez Jácome no dimitirá como alcalde de Ourense y está dispuesto a gobernar la ciudad con el apoyo de solo un concejal. «Los traidores no pueden ganar esta partida. No pararé hasta transformar esta ciudad», dijo el regidor en su primera rueda de prensa tras estallar la crisis en el gobierno municipal, agravada este martes tras dimitir, ser cesados o renunciar a sus competencias cinco de los siete ediles de Democracia Ourensana y los siete del PP. Jácome asegura que se trata de una estrategia coordinada que tiene como objetivo forzar su dimisión y señaló con especial claridad al portavoz de los díscolos, Miguel Caride. Según dijo, los populares lo «compraron» para garantizar la continuidad de José Manuel Baltar como presidente de la Diputación ourensana.

El alcalde compareció ante los medios de comunicación solo en el salón de plenos del Concello de Ourense. Allí calificó la crisis como una «epopeya» y dijo que esta «es una de las traiciones más épicas de la historia de Ourense y de la política municipal». Según dijo, hay «cantidad» de personajes históricos que han vivido situaciones similares y citó a Jesucristo: «Cuando vienes a cambiar el mundo es normal que intenten hacer este tipo de traiciones».

Jácome recordó su pacto con el PP para repartirse el poder en el Concello de Ourense y la Diputación. Según dijo, habría preferido llegar a un acuerdo con el PSOE y no fue posible. «No podía sacrificar mi objetivo mayor», explicó en referencia a la alcaldía. Según contó, hablando con un dirigente socialista en estos últimos días, le dijo que Baltar lo había traicionado. «Sí, pero yo a él no porque soy un tío leal», cuenta el alcalde que contestó.

El regidor ourensano achacó la crisis a que él siempre fue un «adalid anticorrupción». Según aseguró, no sentó bien su posición en relación al PXOM: «Ustedes saben cómo me he opuesto yo a los pelotazos». Jácome hizo hincapié en su rechazo a la construcción de dos torres junto al puente del Milenio y, en este asunto, señaló a Caride. Pese a que en el pasado él fue el abogado que denunció la concesión de licencia para una de esas edificaciones, «una vez que estamos dentro era el que más defendía que había que dejar edificar». El alcalde afirmó, en este sentido, que entonces no sospechó nada: «¿Quién desconfía de su abogado fiel de los últimos diez años?».

Era una trama como la copa de un pino

Jácome calculó que, entre las concesiones que están en precario y que hay que renovar, los intereses relacionados con el PXOM, el remanente de tesorería y los próximos presupuestos, el Concello manejará en los próximos años 1.000 millones de euros. «¿Ustedes creen que la gente espuria de esta ciudad va a quedarse quieta de que una persona honesta gestione 1.000 millones de euros?», se preguntó.

Según el alcalde, la crisis se gestó en tres fases. Jácome aseguró que todo comenzó en una comida con la presencia de José Manuel Baltar y de su hasta ahora teniente de alcalde, el popular Jorge Pumar. Allí, un asesor de DO mostró su preocupación por una posible investigación judicial contra Jácome y se unió el propio Miguel Caride. «Era una trama como la copa de un pino. Querían que dimitiera por una amenaza», afirma el regidor ourensano, que resistió y que cree que por ese motivo se puso en marcha la segunda fase, la presión de sus propios concejales: «Es la primera vez en la historia de España que miembros de un partido denuncian en Fiscalía a su propio partido sin tener base alguna».

Retira su apoyo a Baltar

Finalmente, la tercera fase fue la de la «soledad». Al marcharse del gobierno el PP y los díscolos, Jácome cree demostrado que «estaba todo secuenciado». Y, sobre los populares, lamenta: «La gobernabilidad de Ourense les importa un bledo. [...] Si podemos chimparlo bien. Si no, que se joda Ourense». Como respuesta, Jácome anunció que retira su apoyo a Baltar en la Diputación. Sin embargo, a este le basta con el respaldo de uno de los diputados de Democracia Ourensana, Miguel Caride, para mantener su mayoría absoluta.

El alcalde aseguró que un alto cargo del PP le dijo este lunes -en presencia también del presidente de la institución provincial- que «Caride no dimite para garantizar la estabilidad de la Diputación». Concluyó, por lo tanto, que lo «compraron». Y añadió: «Supongo que los díscolos van en el mismo pack». Además comparó lo ocurrido con los casos de transfuguismo que en las últimas semanas han dado tres alcaldías de la provincia al PP: «Han hecho lo mismo en la Diputación».

Según aseguró, Jácome le dijo a Baltar: «Se te nota mogollón que estás en el ajo». Matizó, no obstante, que no sabe de quién fue la idea original, «pero está claro que estaban todos en auténtica coordinación». En este caso, señaló a Miguel Caride como «el Tejero», pero dijo que «habrá que ver quién realmente está detrás de todo eso».

Además, el alcalde avanzó que ordenará votar no a los presupuestos de la Diputación, que se debatirán en pleno el próximo día 25. Se preguntó, en ese contexto, qué votará Miguel Caride.

Gobernar con solo dos concejales

Tras finalizar su intervención, Jácome respondió a las preguntas de los periodistas enviadas por WhatsApp ya que se impidió su presencia física como prevención sanitaria por el coronavirus. El alcalde aseguró que podrá gestionar la ciudad con el único apoyo que le queda, el del concejal Armando Ojea, nombrado ya como teniente de alcalde. «Se puede gobernar en estas circunstancias. Vamos a intentarlo». Según dijo, presentará proyectos individuales de interés para la ciudad en el pleno. «Y que voten», señaló en referencia a la oposición. En relación al trabajo ordinario del día a día en el Concello, tampoco le ve problema a la falta de apoyos. Según dijo, próximamente dará detalles de cómo lo hará.

Las cuentas de DO

Por otra parte, Jácome se negó a detallar las cuentas de Democracia Ourensana, cuya legalidad ha sido puesto en duda por sus hasta ahora compañeros de partido. No mostrará extractos por la ley de protección de datos y porque «nadie desvela sus proveedores y sus costes», argumentó. Sí reconoció que la mayor parte del dinero es para su televisión privada, Auria TV: «El dinero del grupo municipal va al partido y el partido compra franjas horarias, compra un producto». Según dijo, está «totalmente tranquilo» ante la denuncia que le pusieron en Fiscalía y reiteró la legalidad de las donaciones recibidas de cargos públicos y asesores. Son menores en DO que en otras formaciones políticas, insistió.

Además, los 800.000 euros en los que uno de los díscolos cifró el gasto de los últimos años es una cantidad «exagerada y falsa». Según dijo, está planteándose denunciar al edil que lo afirmó así, Manuel Álvarez. Jácome ironizó con las críticas al gasto en Auria TV y dijo que «existimos políticamente gracias a la televisión».