El BNG acusa a Jácome de «secuestrar a Ourense e impedir que avance»

Ourense 09/09/2020 18:45 h

El portavoz del BNG en el Concello de Ourense valoró este miércoles las declaraciones realizadas por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, tras la salida del gobierno de varios concejales de su partido, Democracia Ourensana, y de los ediles del PP: «Ratifican punto por punto o que desde o BNG se ven denunciando desde o primeiro día do actual mandato, que o PP e Baltar, empregarían a Jácome mentras lles fose útil e que o desbotarían unha vez deixara de ser funcional para os seus intereses. Non hai dúbidas polo tanto de que están detrás da operación de acoso e derribo que estamos a vivir nas últimas semanas».

Respecto al papel de Jácome, que se presentó en su comparecencia como un azote de la corrupción, los nacionalistas discrepan: «Representa a expresión mesma da propia corrupción. Non veu para rematar coa corrupción senón para permitir que esta se continúe exercendo. Ourense non merece un alcalde que confunde o público co privado, que ten a concepción de que o concello é como se fose a súa empresa privada».

Luis Seara también se refirió a los motivo de la crisis: la denuncia por parte de varios concejales de la existencia de irregularidades en la gestión de los fondos económicos de Democracia Ourensana. «Foi incapaz de despexar as dúbidas ao redor da utilización que fai dos fondos públicos que recibe do Concello, aludindo a moi vagas explicacións que non contribúen a disipar dúbidas senon que as acrecenta».

Considera que las palabras de Pérez Jácome son «meras escusas». «Sabía das prácticas e comportamentos do PP e Baltar e pese a elo pactou a formación dun goberno no concello e a perpetuación deste na Deputación Provincial», apunta Seara.

De cara al futuro, los nacionalistas con representación en el Concello de Ourense, consideran que la única solución pasa por la dimisión de Jácome, para una regeneración total de la institución municipal, pero también de la Diputación. «É preciso que partidos honestos, cunha folla de ruta clara e un proxecto de cidade sólido e solvente encabecen a tan necesaria, e xa mencionada, rexeneración política en Ourense», insiste el portavoz en el Concello del BNG.

Jácome se presentó en la rueda de prensa como capaz de gobernar la tercera ciudad de Galicia con un único concejal. Para los nacionalistas, no es viable: «Eso non é gobernar, é secuestrar a Ourense e impedir que avance, que prospere e que saia da parálise na que se atopa«».

Por último, Seara hace un llamamiento a la justicia y pide que actúe en consecuencia tras las declaraciones de Jácome, que aludió, entre otras cosas, a «mordidas» en relación a las concesiones municipales.