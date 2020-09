El área sanitaria registra ocho altas mientras alcanza los 467 casos activos de covid-19

0

Ourense 08/09/2020 16:43 h

El número de afectados activos por coronavirus en la provincia de Ourense se eleva a 467 este martes, 8 de septiembre. De todos los infectados, la mayoría (431 personas) se mantienen en régimen de aislamiento domiciliario, con otras 36 ingresadas entre el CHUO (35) y el comarcal de Verín (1). En este sentido, cinco de los hospitalizados están en la unidad de críticos de Ourense, cifras idénticas a las de este lunes. Además, se han documentado ocho altas en las últimas 24 horas.

Mientras, en Viana do Bolo, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) criticó las pautas marcadas por la alcaldía que ahora ostenta Abelardo Carballo en relación al bando publicado este lunes: «Recoméndase, así mesmo, limitar as saídas do domicilio ao estritamente indispensable para atender as necesidades cotiás». El BNG pregunta ahora si «son tan graves os datos para facer este tipo de recomendacións» y pide «que se aporten datos dos positivos existentes de covid-19 en Viana do Bolo».

Desde el inicio de la epidemia, en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras se han registrado 2.683 casos de coronavirus. Han conseguido dejar atrás la enfermedad 2.081 personas, mientras que 135 perdieron la vida.