El área sanitaria de Ourense, con 459 casos activos de covid-19, regresa a las cifras de inicios de mayo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 07/09/2020 17:30 h

Crece un día más el número de afectados por coronavirus en la provincia de Ourense. Este lunes, 7 de septiembre, el balance del Sergas eleva a 459 los casos activos de covid-19, con la mayoría de los infectados en régimen de aislamiento domiciliario. Son 423 las personas que esperan en sus hogares a dejar atrás la enfermedad, mientras que otras 36 están ingresadas entre el CHUO (35) y el comarcal de Verín (1); la mayoría, en planta, mientras que cinco pacientes están en la unidad de críticos del hospital de Ourense.

El total de afectados por el virus se acerca a los números que había entre los días 6 y 7 de mayo, aunque el volumen de hospitalizaciones por aquel entonces era casi del doble (61 en planta y 3 en uci) y también la curva de contagios estaba en claro descenso.

Desde el inicio de la epidemia, en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras se han registrado 2.667 casos de coronavirus. Se constató la recuperación de 2.073 personas, mientras que 135 perdieron la vida.

En Bande, dos positivos en aislamiento

El Concello de Bande, a través de un comunicado, notificó este lunes que «despois da obrigatoria corentena, séguense mantendo só os 2 casos positivos illados en Bande». En este sentido, desde el gobierno local anunciaron que se regresa a una situación de teórica normalidad, con el restablecimiento de los servicios municipales habituales y la apertura al público de instalaciones como el polideportivo y la biblioteca.

Mientras, en Riós, el alcalde por el Partido Popular (PP) Francisco Armando Veiga expuso «as miñas desculpas ós veciños do pobo de Monteveloso, pertencente ó concello de Castrelo do Val; en ningún momento se quixo criminalizar a ninguén, a finalidade de informar dende o momento que se tivo coñecemento do contaxio á poboación foi a de diferenciar posibles brotes de distinta orixe que non só pertencían ó concello de Riós», señaló en alusión al foco de once positivos localizado el pasado día 2 y que el Sergas adscribe a ambos municipios. En el caso de Riós, el gobierno local estima en ocho los afectados.