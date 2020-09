El Sergas notifica dos nuevos brotes en la ciudad de Ourense, con ocho afectados por covid-19

Desde Medio Rural señalan que «a prestación do servizo antiincendios está garantida co resto dos membros do distrito XIII e demais distritos»

El área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras mantiene bajo seguimiento a un total de 412 casos activos de coronavirus. De todos ellos, 382 están en régimen de aislamiento domiciliario y 30 están ingresados en el CHUO: 26 de ellos, en planta; otros cuatro, en la unidad de críticos.

En este sentido, la Consellería de Medio Rural confirmó este viernes 4 de septiembre la detección de un positivo entre el personal de la brigada helitransportada antiincendios con base en San Xoán de Río, adscrita al distrito XIII. El grupo está integrado por un total de 22 profesionales, y todos tendrán que acudir a su médico de cabecera correspondiente para que los facultativos evalúen la situación individual de cada uno de ellos.

