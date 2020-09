Jácome compara la crisis de DO con el «tamayazo» y dice que esto «es peor»

Esa decisión, según dice, la deberían tomar los órganos del partido

La rueda de prensa que ofreció el pasado viernes el portavoz del PSOE en el Concello de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, sigue dando de qué hablar. En ella, a preguntas de los medios de comunicación, el líder socialista no descartó un gobierno de concentración con el PP. El «podería ser» que dijo Villarino entonces provocó un «malentendido» dijo este miércoles el también secretario provincial del PSOE.

«O que ocurriu foi unha mala interptetación», aseguró Villarino, que añadió: «Ningunha persoa do PSOE, aínda que sexa o voceiro municipal ou o secretario provincial, pode dicir que si ou que non, aceptar ou descartar unha proposta sen pasar polos órganos do partido».

Seguir leyendo