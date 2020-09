El BNG apoya la reivindicación de los padres del CEIP As Mercedes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 03/09/2020 15:50 h

Los concejales del BNG en el Concello de Ourense, Luis Seara y Rhut Reza, se reunieron junto a los diputados Noa Presas y Iago Tabarés con representantes de la asociación de padres de alumnos del CEIP As Mercedes para trasladarles el apoyo de la organización nacionalista a sus reivindicaciones. El Bloque exige garantías para el mantenimiento del servicio del comedor en el centro.

Tras la reunión, el BNG difundió un comunicado en el que insta a la Xunta y al Concello «a buscar unha solución que permita manter un servizo esencial para as familias do colexio e que a Xunta pretende desmantenlar escasamente unha semana antes do inicio do curso».