Mario González consuma su dimisión: «Ourense no se merece esto»

La Voz de Galicia Miguel Ascón

Ourense 31/08/2020 13:11 h

La crisis de Democracia Ourensana se ha cobrado su primera baja. Tal y como anunció el pasado viernes, Mario González Sánchez ha consumado hoy su dimisión como responsable de Cultura en el gobierno local. Deja también su acta de concejal y lo hace, según asegura, por sus discrepancias con el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome en materia cultural. Sus visiones en ese ámbito son «totalmente diferentes», dijo: «No coincidimos absolutamente en nada». El regidor, según dijo, bloqueaba sus iniciativas: «Habría hecho mucho más si hubiese tenido el respaldo del alcalde».

González formalizó su adiós en el Concello y luego protagonizó una rueda de prensa en el Hotel Princess, el mismo donde los concejales díscolos y el regidor se reunieron la semana pasada para tratar de reconducir la crisis. Allí el ya exconcejal de Cultura afirmó que ya tenía apalabrado con Jácome su dimisión para el día 1 de septiembre por lo motivos citados, pero la división en Democracia Ourensana precipitó su decisión. Sobre este asunto no quiso profundizar ni durante su intervención inicial ni, después, a preguntas de los periodistas.

Él, según dijo, era partidario de «arreglar las cosas dentro de casa» y se mostró decepcionado por las filtraciones a los medios de comunicación. Habló de «dos bandos» y no se identificó con ninguno de ellos aunque reconoció haber firmado la denuncia de Fiscalía contra Gonzalo Pérez Jácome sobre supuestas irregularidades en la gestión económica de Democracia Ourensana. Sin embargo, sugirió que lo hizo forzado. Fue, detalló, a las puertas del juzgado, dentro de un coche y con dos abogados. El preguntó en varias ocasiones si era imprescindible firmar y, según afirma, le dijeron que sí. Le explicaron que «es una forma de protegernos para el día de mañana», asegura.

«Esta no es mi guerra y yo me voy para mi casa», sentenció González, que añadió: «Ourense no se merece esto».