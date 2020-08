Jácome advierte que son sus ediles los que deben rendir cuentas ante él «y no al revés»

0

La Voz de Galicia Miguel Ascón

Ourense 29/08/2020 13:30 h

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, pasa al ataque y señala al portavoz de su grupo municipal, Miguel Caride, como el instigador del motín organizado contra él. El regidor hace hincapié en que el comunicado de los ediles críticos de Democracia Ourensana difundido este viernes solo lo firma él y pone en duda que realmente represente a los otros cuatro.

En un correo electrónico difundido este sábado por el gabinete de prensa del Concello de Ourense, Jácome repasa detalladamente la crisis que ha vivido su partido en los últimos días y señala a Caride como el principal culpable de la misma. Le advierte que son los ediles quienes deben responder ante el alcalde y sugiere que podría prescindir de él como en la Concejalía de Infraestructuras: «Son igualmente falsas las acusaciones de autoritarismo y opacidad por parte de este alcalde. Da la sensación de que el señor Caride ignora que las competencias que se le delegaron por esta Alcaldía siguen siendo, en realidad, competencias propias del alcalde, que puede y debe supervisar su ejercicio y ante el que rinden cuentas sus concejales delegados (y no al revés)».

En su comunicado Jácome insiste, de nuevo, en que las supuestas irregularidades denunciadas ante la Fiscalía por los críticos de DO no existen. Sobre las aportaciones mensuales que serían exigidas a los asesores, dice que son «donaciones voluntarias que algunos miembros del staff de la alcaldía hacen al partido, una práctica perfectamente legal y normal en todos los partidos», dice el alcalde, que sentencia: «Eso es todo. El resto no es más que palabrería hueca».

Jácome, que no contestó a una propuesta de entrevista de La Voz de Galicia, continúa su comunicado oficial diciendo que «resulta contradictorio además que se afirme que no se sabe a qué se destina el dinero de DO y que la gestión es opaca y que, al mismo tiempo, se afirme que se ha cometido algún tipo de delito». El alcalde remarca que la denuncia en Fiscalía se presentó antes de la reunión que el partido celebró el jueves para tratar de reconducir la crisis y lo ve como un acto de «cinismo». Jácome asegura que su compromiso con la ciudad y con la coalición de gobierno con el PP sigue en pie «y este desagradable incidente no lo va a frustrar», asegura.