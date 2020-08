Iván Orts «Cassano», primer fichaje del Ourense CF

Los clubes que se unieron en la reclamación se reunirán esta semana

A diferencia del resto de equipos de la Tercera División, el Ourense CF no aporta noticias sobre la confección de su plantilla, lo que no quiere decir que no sean días frenéticos en sus oficinas.

Su presidente, Camilo Díaz, asegura que «se está avanzando mucho en la planificación de la próxima campaña, aunque se trata de un año especial, por las circunstancias y por la renovación que vamos a afrontar después de una temporada muy importante».

Para empezar, la entidad ourensana se mantiene a la expectativa de la confección de los grupos de Segunda B y de una plaza que entienden pueden ocupar junto a otros siete equipos que no perdieron sus partidos en la fase de ascenso: «De momento seguimos esperando una respuesta de la federación. Todos coincidimos en que el agravio comparativo fue grande y esperamos que se tengan en cuenta nuestras alegaciones. Esta misma semana, nos reuniremos los ocho clubes por videoconferencia para analizar la situación».

