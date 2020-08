El concejal de Cultura de Jácome anuncia su dimisión: «Eu teño unha ética e unha moral»

0

La Voz de Galicia Miguel Ascón

Ourense 28/08/2020 15:26 h

La crisis de Democracia Ourensana se ha cobrado a su primera víctima. Un escueto comunicado difundido este viernes por el Concello de Ourense informa de la dimisión y renuncia al acta de concejal del responsable de Cultura, Mario González Sánchez. El Ayuntamiento avanza que el edil ofrecerá una rueda de prensa el lunes para explicar sus motivos.

«Marcho por todas as experiencias que tiven e por todas as situacións que vin. Eu teño unha ética e unha moral e por iso o anuncio xa, porque non quería que pasase máis tempo con esa incertidume», dice González en declaraciones a La Voz de Galicia. Sin embargo, el concejal no quiere entrar en más detalles y se remite a la comparecencia que ofrecerá el lunes en el Hotel Princess, el mismo en el que los representantes de Democracia Ourensana se reunieron este jueves para tratar de reconducir la crisis: «Vou comentar, desde a miña posición, todo o que sucedeu estes días e tamén vou facer unha valoración do que foi este ano no Concello».

Denuncia de los críticos ante la Fiscalía

Esta decisión del concejal de Cultura se hace pública casi inmediatamente después de trascender que los críticos con Jácome han presentado una denuncia en Fiscalía para tratar de aclarar las supuestas irregularidades en la gestión de los fondos que maneja Democracia Ourensana.

En esa denuncia alertan de supuestas irregularidades en la gestión económica del partido. Según ha podido confirmar La Voz de Galicia, el escrito detalla las dudas legales de esos ediles (cinco de los siete que tiene DO) en relación a las donaciones exigidas a cargos públicos y asesores.

Miguel Caride, que hasta ahora ha ejercido de portavoz del grupo municipal, informó a Jácome de la existencia de esa denuncia en la mañana de este viernes. A raíz de esta comunicación, se ha visto agravada la división interna en Democracia Ourensana y esto ocurre solo un día después de la reunión que todos los implicados celebraron en un céntrico hotel de la ciudad para tratar de reconducir la situación. Caride no ha querido hacer declaraciones a la espera de mantener un encuentro con los otros cuatro ediles críticos para, de ese modo, consensuar un comunicado conjunto.

El PSOE ourensano abre la puerta a un gobierno de concentración y el PP lo rechaza

Todos los grupos de la oposición convocaron este viernes a los medios de comunicación para valorar la crisis abierta en Democracia Ourensana. El primero en hablar fue Rafael Rodríguez Villarino, portavoz del PSOE, que abrió la puerta a un gobierno de concentración para echar de la alcaldía al líder de DO, Gonzalo Pérez Jácome, cuestionado en los últimos días por miembros de su partido en relación a supuestas irregularidades en su gestión contable. El PP por ahora rechaza la oferta.

«Non nos moveu a ambición cando no seu momento se pudo conformar goberno (...) e daquela ofertamos diálogo a todas as forzas políticas. Hoxe nesta situación, movidos pola responsabilidade e desde a máis absoluta humildade tamén lle dicimos á cidadanía que nós estamos dispostos a abrir un diálogo con todas as forzas políticas sen exclusións cun único obxecto, que Ourense arranque», dijo Villarino, que añadió: «Non vimos aquí a criticar a ninguén, vimos a ofertar solucións. Somos o único grupo que pode permitilo e amosamos a nosa vontade para facelo».

Preguntado por quién debería estar entonces al frente de la alcaldía, el portavoz del PSOE, dijo que debería ser socialista: «Nós entendemos que a forza política máis votada é o PSOE. O que tiña que ser de xeito natural, xa fai ano e tres meses, debería ser agora», dijo Villarino, que incluye al PP en su oferta de diálogo: «Non cremos que a cidade de Ourense poda permitirse o luxo de facer exclusións. Nós cremos que o PSOE ten que ofertar solucións e non podemos ofertar solucións descartando a ninguén. Tamén é certo que o PSOE foi a forza que liderou as eleccións e cremos que debe liderar o novo goberno». En todo caso, el líder socialista descartó contactar con el presidente provincial del PP, José Manuel Baltar, pero sí se mostró favorable a hablar con los concejales populares: «Que eu saiba el non é concelleiro».

La respuesta del Partido Popular no tardó en llegar y la encargada de ofrecerla fue su portavoz municipal, Flora Moure, que mantiene la vigencia de la coalición de su formación con Democracia Ourensana, un pacto que también sustenta el gobierno de la Diputación, encabezado por Baltar. «Tenemos un pacto de gobernabilidad que está actualmente vigente y estamos trabajando sobre ese pacto por el bien de la ciudad», dijo Moure.

Sí habría más receptividad en las filas de Ciudadanos. Su portavoz, José Araújo, fue preguntado por la oferta de un gobierno de concentración y dijo que «calquera opción sería mellor que non facer nada». No dio, en todo caso, nada por hecho: «Cando chegue o momento falaremos. De entrada, nós estamos pola labor de sumar, non de restar». Araújo dijo, además, que en esto momento quienes tienen que mover ficha son los grandes partidos.

Finalmente, Luis Seara, del BNG, destacó la situación de «ingobernabilidade» en la que queda ahora la ciudad y, sobre el gobierno concentración, dijo que es necesario ver primero cómo se revuelve la crisis de DO. «A raíz do que aconteza, o BNG analizará a situación e se pronunciará», explicó.