El Ourense CF aguarda noticias de la federación sobre la Segunda B

OURENSE 26/08/2020 18:12 h

A diferencia del resto de equipos de la Tercera División, el Ourense CF no aporta noticias sobre la confección de su plantilla, lo que no quiere decir que no sean días frenéticos en sus oficinas.

Su presidente, Camilo Díaz, asegura que «se está avanzando mucho en la planificación de la próxima campaña, aunque se trata de un año especial, por las circunstancias y por la renovación que vamos a afrontar después de una temporada muy importante».

Para empezar, la entidad ourensana se mantiene a la expectativa de la confección de los grupos de Segunda B y de una plaza que entienden pueden ocupar junto a otros siete equipos que no perdieron sus partidos en la fase de ascenso: «De momento seguimos esperando una respuesta de la federación. Todos coincidimos en que el agravio comparativo fue grande y esperamos que se tengan en cuenta nuestras alegaciones. Esta misma semana, nos reuniremos los ocho clubes por videoconferencia para analizar la situación».

Díaz estima en todo caso, que la estructura del club no variaría mucho incluso con el ascenso y que el trabajo será similar en uno u otro caso en las próximas semanas: «En cuanto a la plantilla, buscamos el mismos perfil de jugadores, jóvenes y con proyección. No cabe duda de que, si pudiéramos subir a Segunda B, los alicientes serían mayores, pero seguimos intentando contar con el mejor equipo posible, como en los últimos años».

De momento, el lateral brasileño William Pereira es el único nombre conocido del pasado curso, junto al guineano Michel Kolie, un joven que llegó a Galicia para militar en los juveniles del Dépor y que ya se comprometió con los ourensanos hace unos meses, si bien no llegó a contar con minutos en la Tercera División.

Camilo esgrime en todo caso que «pronto se conocerán algunas de las primeras incorporaciones, pero no es cuestión de enseñar las cartas del equipo, porque ni siquiera se sabe cuándo empezará las ligas y tampoco cuándo podrán volver los aficionados a los campos».

«Tanto Rubén Domínguez como Darío Cotelo son dos grandes trabajadores»

Aún reconociendo la valía y los méritos de Fran Justo y su equipo durante su etapa en el Ourense CF, Camilo Díaz hacía hincapié en su confianza en Rubén Domínguez, el nuevo entrenador del primer equipo y en Darío Cotelo, que será su ayudante.

«Son dos grandes trabajadores y unos apasionados de este deporte, se merecen tener toda la suerte del mundo y nosotros confiamos en ellos plenamente para nuestro proyecto», matizó el presidente, quien también asumía que la dupla técnica está encarrilando bien una campaña que será complicada para todos los clubes.

Una de las ventajas de Rubén es que conoce bien las entrañas del club e incluso a muchos de los jugadores de su cantera, en un organigrama que volverá a cambiar tras la marcha de Justo y Millán Fernández, puesto que ahora la coordinación de esas categorías será responsabilidad de Félix Cobelas, un técnico de 47 años que llevaba un par de temporadas del club y que sentará las bases de una planificación que seguirá en la línea de contar también con técnicos jóvenes y bien formados. Una línea continuista en la que la directiva tiene plena confianza.