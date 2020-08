Nueve positivos en el barrio de Mariñamansa llevan a tres locales a bajar sus verjas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 27/08/2020 15:47 h

Este jueves, tres establecimientos situados entre la avenida de Zamora y la calle Eduardo Pondal amanecían con sus puertas cerradas. Un nuevo brote de coronavirus en la ciudad de Ourense, confirmado por el Sergas a las 14.00 horas, afecta a nueve vecinos del barrio de Mariñamansa. De todos ellos, dos hombres de 81 y 62 años están ingresados en el CHUO. El resto, otros cinco hombres y dos mujeres en edades comprendidas entre los 66 y 27 años, están en aislamiento domiciliario y a seguimiento por el personal sanitario de la provincia.

El origen del foco todavía está por definir. Bares como el Lameiras o el Capilla, en las cercanías de la parroquia de San Pío X, habían bajado sus verjas, con carteles de aviso en el exterior de los establecimientos para advertir de que en ambos locales se habían constatado casos de covid-19, e instando a los clientes de los últimos días a ponerse en contacto con las autoridades sanitarias para ayudar en el rastro de posibles nuevos positivos. Por otro lado, una carnicería de la avenida de Zamora también aparecía cerrada y con otro aviso: «Estimados clientes e amigos, permaneceremos pechados ata o 7 de setembro. Gracias, e disculpen as molestias».

Según el Sergas, y aún a la espera de los resultados de las pruebas practicadas entre los contactos ya identificados, a todos se les ha ordenado una cuarentena de 14 días, indistintamente de lo que indique finalmente la PCR. Además, a las residencias sociosanitarias del barrio se le dieron instrucciones desde la gerencia del área sanitaria provincial para «limitar os accesos ou visitas, e a saída dos residentes».

La dejadez en el uso de la mascarilla

Algunos establecimientos de la zona, como el Babalú, no permite el acceso al interior del local sin que el cliente lleve la mascarilla puesta. Pero en líneas generales, los propietarios y hosteleros del entorno se quejan de por las calles hay quien hace caso omiso de las normas. «Aquí se ve a gente que no lleva la mascarilla puesta, o la lleva en el codo, y que tampoco guarda la distancia de seguridad», advertía un vecino, que prefirió no dar su nombre por cuestiones de confidencialidad.

Un nuevo foco en O Carballiño

El Concello de O Carballiño informó este jueves, al mediodía, de la detección de otro foco en el municipio, el tercero desde que se inició la temporada estival. Este último afecta a cuatro jóvenes, pero no se descarta que haya más casos relacionados en el entorno de los que dieron positivo inicialmente. Desde el Concello piden «a máxima responsabilidade aos veciños, e en especial á mocidade, para que se respeten escupulosamente todas as medidas sanitarias de separación, uso da máscara e lavado frecuente de mans».

El balance de casos activos de coronavirus se eleva a 266 afectados

En el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras hay 266 casos activos de covid-19 bajo vigilancia. La mayoría de ellos, 253, pacientes en régimen de aislamiento domiciliario. El resto están ingresados entre el CHUO, con nueve pacientes en planta y tres en uci, y Verín, con un hospitalizado en planta.