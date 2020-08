El «terremoto» que se prepara en DO y sobre el que Jácome guarda silencio

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Miguel Ascón

Ourense 25/08/2020 13:03 h

Aunque los rumores en torno a una posible ruptura en el seno de Democracia Ourensana llevan días haciéndose cada vez más ruidosos, nadie hasta este lunes les había dado publicidad. El primero en hacerlo fue el portavoz de Ciudadanos, José Araújo, aprovechando la rueda de prensa que los grupos de la oposición ofrecieron antes del pleno. El líder del partido naranja habló de un «escándalo» a punto de explotar. Se refería a esos rumores, sobre posibles irregularidades en torno a las aportaciones económicas que los miembros de DO hacen a su partido y Araújo fue aún más explícito en un comunicado. En él habla de cuestiones que «de no ser ilegales, están en el límite de la legalidad» y añade: «Bastaría con preguntar a los asesores contratados por Jácome qué es lo que hacen con su sueldo y a quién, cómo y por qué destinan parte del mismo».

El de Ciudadanos asegura que la gestión económica del partido está haciendo mella y desde PSOE y BNG afirman también tener constancia de una ruptura interna. Hablan incluso de reuniones en las que miembros de Democracia Ourensana y Partido Popular habrían tratado de forzar al alcalde a echarse a un lado. Pese a todo, prefieren ser cautos hasta conocer más detalles. Por ejemplo, el portavoz nacionalista, Luis Seara, publicó un tuit este lunes -que luego borró- en el que auguraba un «terremoto» en el gobierno, aunque no daba más pistas y solo decía que se concretará en «vindeiras datas».

Fuentes de DO reconocen la existencia de una división interna por la gestión «personalista» de Jácome y ante el temor de irregularidades en las cuentas del partido. No quieren, por ahora, hablar abiertamente de ello, como tampoco el alcalde. Al preguntarle por este asunto, el regidor colgó el teléfono después de aclarar: «No me interesa».