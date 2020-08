Ourense cierra la semana con diez pacientes ingresados en el CHUO por coronavirus

0

Ourense 23/08/2020 14:00 h

El último parte del covid-19 de la semana del Sergas en la provincia de Ourense muestra un incremento en el número de pacientes ingresados en el CHUO. La cifra sube de siete a diez, con tres de ellos en la unidad de cuidados intensivos. El último de los ingresos en la uci se produjo el sábado por la mañana, con un hombre de 58 años y que llevaba en situación de aislamiento desde el 19 de agosto.

El ritmo de contagios, sin embargo, se ha ralentizado en las últimas horas. De acuerdo con los datos que maneja Sanidade, en el área de Ourense, Verín y Valdeorras se registraron doce nuevos infectados para subir en ocho el número de casos activos, toda vez que se dieron cuatro altas. Así, Ourense cierra la semana con 203 casos activos. Desde el inicio de la pandemia, se realizaron un total de 40.460 pruebas PCR.

En lo que se refiere a los brotes, el Sergas no ha notificado ninguno nuevo desde la tarde del sábado. El último del que se tiene constancia se localiza en A Pobra de Trives. Cuatro personas de una misma familia dieron positivo tras un caso importado. Se trata de dos hombres de 70 y 42 años, una mujer de 33 y un niño. Todos ellos residen en este municipio ourensano y se encuentran en aislamiento en su domicilio. Uno de los brotes más numerosos se registra en Vilamarín y está asociado a un bautizo, con posterior celebración familiar en un restaurante fuera de este municipio. Iniciado el miércoles 19 de agosto, el último valance deja a trece personas contagiadas, todas ellas permanecen aisladas en sus domicilios.

Residencias, sin pacientes infectados

Uno de los princiales focos de la pandemia en su primera ola en Ourense fueron las residencias de mayores. Por el momento, en la provincia no hay ningún usuario infectado, de acuerdo con los datos facilitados por la Consellería de Política Social y que fueron actualizados en la mañana del domingo. Sí hay dos trabajadores que cogieron el virus. Uno de ellos, cuando estaba de vacaciones y no tuvo contacto con los residentes del centro Domus Vi de Barra de Miño (Coles). El segundo contagio se conoció este sábado. Se trata de un empleado del centro para discapacitados As Flores, en Santa Cruz de Arrabaldo. Desde la Fundación San Rosendo, que gestiona la instalación, confirmaban a La Voz este domingo que todos los usuarios dieron negativo en las pruebas a las que fueron sometidos tras conocerse este positivo. El trabajador permanece aislado en su domicilio desde que se conoció su caso.