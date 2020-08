Cronología de un aislamiento: «Di positivo un viernes que íbamos a comer en casa de mis abuelos»

0

23/08/2020

Este viernes, María (nombre ficticio por cuestiones de confidencialidad), una ourensana de 24 años, cumplió 14 días en aislamiento domiciliario desde que supo que padecía el coronavirus.

«Me preocupaba mi bebé, de dos meses. No sabía cómo iba a reaccionar, porque él también dio positivo. Y mi pareja, que dio inicialmente negativo pero unos días después supo que también se había contagiado», cuenta. Los tres resultaron ser asintomáticos. Ahora, los profesionales del área sanitaria se afanan en detectar a los portadores que pasan desapercibidos. En el caso de María, un resfriado común levantó sus sospechas. Y no tenía que ver con el covid-19, pero su intuición no le falló. «Lo que me vino a la cabeza en aquel momento fue que ese mismo viernes, el día 6 de agosto que di positivo, íbamos a comer con mis abuelos. Y ahí piensas más cosas. Me negué a ir hasta que pudiese someterme a una PCR», rememora.

¿Cómo llevaron su cuarentena particular? «En general, la gente de nuestro entorno nos llamó preocupada. Es lógico, pero debo decir que para nosotros no fue una situación agobiante. El coronavirus como tal nos afectó en pasivo, porque no llegamos a tener síntomas. Mi pareja estaba ya de baja por la paternidad y hemos estado viendo series y disfrutando del niño», dice.

3 DE AGOSTO

El viaje a Coruña. El lunes 3, María y su familia viajaron a la ciudad de A Coruña. Querían presentar al recién nacido a unos primos. No estuvieron allí demasiado tiempo, lo justo para dejarse caer por el entorno de Marineda City e Ikea. Regresaron al día siguiente a Ourense sin novedad.

6 DE AGOSTO

La noche de la piscina. Apenas un par de días después, María acudió con unos amigos a una cena que acabó con baño en una piscina. Hasta ahí, todo iba bien. «Pero noté que me había cogido el frío. Y al día siguiente me levanté afónica y con algo de fiebre», comenta.

7 DE AGOSTO

El resfriado. Ya el viernes, María llamó a su médico de cabecera en el centro de salud y le comentó los síntomas que tenía. Pensaron que podía tratarse de un resfriado común, «y no le dimos importancia, pero pedí la PCR por seguridad». Ese mismo día, por la tarde, acudió en su coche al punto de toma de muestras que hay en el exterior del Santa María Nai, y por la noche recibió una llamada desde el PAC de Concejo para notificarle, en torno a las 23.00 horas, que había dado positivo. Al instante, avisó a todas las personas con las que había tenido contacto en los días previos. «Todos me dijeron que no me preocupase. E intenté llevarlo con normalidad», dice.

8 DE AGOSTO

Contacto desde el CHUO. El sábado recibió una segunda llamada. En esta ocasión, desde el hospital de Ourense. El personal del servicio de teleasistencia médica quería saber cómo se encontraba. «Desde entonces me llamaron todos los días, también por mi niño», explica. En la misma jornada, mandó un correo al Sergas con la lista de personas con las que había estado en la última semana, y ese mismo día realizaron pruebas PCR a los más cercanos. Además, también recibió la llamada de los rastreadores de la Xunta, para iniciar la búsqueda de posibles afectados en su entorno.

10 DE AGOSTO

Ronda de llamadas. El lunes, tanto su médico de cabecera como los pediatras del CHUO se interesan por ella y su bebé.

11 DE AGOSTO

El positivo de su pareja. De inicio había dado negativo, pero una prueba posterior reveló que también había contraído el virus. Como María y el pequeño, era asintomático.

21 DE AGOSTO

Vuelta a la normalidad. Este viernes, María recibió el aviso de que este mismo sábado podrían salir a la calle, con precaución. «Pero de momento consideramos que no nos hace falta. Preferimos esperar y hacernos una PCR por privado», añade. Al tiempo, recibieron buenas noticias desde A Coruña. «Teníamos sospechas, pero allí dieron todos negativo», detalló.