«Me acuerdo de todos, porque los vi a mi lado cuando peor estuve»

La Voz de Galicia

ourense / la voz 22/08/2020

El personal sanitario del CHUO recibió este viernes una grata sorpresa. Óscar Silva, uno de los pacientes que estuvo ingresado en la uci covid-19 durante la primera ola del coronavirus, estuvo de visita en las instalaciones del hospital ourensano, mostrando su agradecimiento a los trabajadores y médicos que estuvieron junto a él durante su trance. «Voy recuperando peso y fuerza. Y también me tengo que controlar algo más por el tema del azúcar», expuso Silva. En su caso, fueron 70 los días que el virus lo mantuvo en la unidad específica para críticos afectados por la enfermedad.

En el de Laura Martínez, vecina de la comarca de Valdeorras de apenas 34 años, fueron 21. Ella también estuvo en el hospital ourensano días atrás, por una revisión en Neumología, y aprovechó para ver de nuevo a los facultativos y enfermeros de la sexta planta sur, donde permaneció ingresada. «Voy poquito a poco. Esto es muy lento, aunque no lo parezca», contaba. En el CHUO se encontró con cuatro de las personas que la atendieron cuando la curva de casos en la provincia iba en ascenso. «Me acuerdo de todos los que estuvieron conmigo, porque los vi a mi lado cuando peor estuve», decía este viernes. Ahora, Martínez pide «sentidiño» para que la situación sanitaria no alcance los niveles de abril y mayo. «Por suerte, estamos viendo que el número de fallecimientos ya no es el mismo que en la primera ola, pero no podemos dejarnos ir», advierte.