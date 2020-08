El accidente del hidroavión siniestrado en un incendio en el Xurés sucedió durante un ascenso

Los siete incendios registrados este mes en Requiás apuntan a la acción del hombre

Donde la raia con Portugal casi se disuelve, los pueblos de Requiás y Guntumil son el último bastión gallego dentro del municipio de Muíños. Del lado portugués, con Tourém como aldea más cercana, se conserva más actividad ganadera. En la parroquia de Requiás apenas queda una explotación de vacuno en extensivo y otra de ovejas. El paisaje del Xurés no conoce fronteras en estos montes, ni tampoco el fuego. No es la primera vez que Requiás sufre por incendios que vienen de Portugal, pero los siete registrados en este mes de agosto, según la Consellería de Medio Rural, fueron causados, presuntamente, por alguna mano a este lado de la raia. Y ni siquiera la bajada de las temperaturas o la lluvia detiene al incendiario, pues este mismo domingo por la noche hubo otro conato que afectó a unas fincas privadas de labradío.

