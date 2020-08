El PSOE critica el «vergoñento retraso» en la apertura de las termas públicas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 16/08/2020 13:47 h

La piscina termal de As Burgas y las pozas de las riberas del Miño están cerradas desde que se declaró el estado de alarma. Con la desescalada no ha llegado su reapertura y el PSOE considera «vergoñento» ese retraso. La concejala de Turismo y Termalismo del gobierno local, Flora Moure, explicó en su día que la recomendación del Gobierno central es no permitir en baño en aguas estancadas como estas y estaba pendiente de un protocolo que debía elaborar la Xunta de Galicia.

Los socialistas denuncian la actitud «servil» de la edila del Partido Popular con el gobierno autonómico. Según dice el PSOE en un comunicado difundido este sábado, Moure debería exigir a la Dirección Xeral de Minas y a las autoridades sanitarias la aprobación «inmediata» del citado protocolo. El partido liderado por Rafael Rodríguez Villarino remarca que esta situación contrasta con la rapidez con la que reabrieron oros espacios termales de la provincia o incluso las pozas de gestión privada de Outariz.

«A esta situación débese engadir o estado lamentable dende fai meses no que se atopa todo o conxunto termal, froito dunha nula planificación, repercutindo negativamente na imaxe desastrosa da nosa cidade cara os turista que visitan a terceira cidade de Galicia durante o periodo estival», añaden los socialistas.