Presentación en Trives

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia María Doallo

Ourense 12/08/2020 05:00 h

Juan Álvarez es natural de Barcelona pero su familia por parte de padre era de Trives, concretamente de Pena Folenche, donde lleva veraneando toda su vida. Precisamente en la capital trivesa tuvo lugar este fin de semana, la presentación del nuevo libro de este escritor aficionado. «Ha sido muy emocionante. Me hizo mucha ilusión lanzar la obra desde esta tierra que considero como mi casa y ver a tantas caras conocidas», explica. La novela se titula La sonrisa de la huida y cuenta la historia de Iván, un joven huérfano que creció entre orfanatos y centros de acogida que llegado a los treinta decide pasar unas vacaciones solo. «Es un libro que destaca por la cantidad de misterios que encierra y también porque es muy fácil de leer. Por lo que me están transmitiendo los propios lectores, engancha, y eso me encanta», apunta. Juan es propietario de una papelería, labor que compagina con escribir. En un principio se animaba con relatos pequeños -como en Letrastadas, Que cousas…, Sala de start y Ata aquí- y ahora apuesta por la novela larga, de hecho ya está inmerso en la creación de su siguiente trabajo. «No quiero adelantar mucho pero sí puedo decir que uno de los escenarios será Trives», termina. Hasta entonces tocará leerse la historia de Iván.