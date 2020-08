Jácome pide al PP que apoye su PXOM, sin «intereses lucrativos»

0

miguel ascón

Ourense 07/08/2020 19:29 h

El Concello de Ourense fue escenario este jueves de una reunión técnica sobre el PXOM. En este encuentro, al que asistieron también representantes de la Xunta, no se abordó el principal foco de discrepancias entre los socios del gobierno municipal. Así lo explicó el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, en declaraciones a La Voz de Galicia. El regidor recordó que él ya ha hecho pública su decisión definitiva de eliminar del plan urbanístico una de las torres y de reformular la otra para que no sea tan alta. «Ya está decidido», dice.

Sin embargo el líder de Democracia Ourensana gobierna en coalición con el PP -que gestiona el área de Urbanismo a través de la concejala Sonia Ogando- y, hasta ahora, sus socios se han resistido a esos cambios, entre otras cosas, porque podrían dar lugar a indemnizaciones para la empresa promotora de las torres. En todo caso, Jácome cree que los populares acabarán cediendo y lanza esta advertencia: «Mi mensaje es muy claro. A ver el PP cómo puede vender que defiende los intereses de una empresa privada para que destroce el skyline del río Miño».

El alcalde asegura que él se mantendrá firme en su posición e insiste en que sería difícil de explicar a la ciudadanía que el plan urbanístico no se aprueba por un asunto de este tipo. «Yo no me puedo creer que un partido político, sea el BNG, el PSOE o el PP, pueda poner en peligro el PXOM por defender que una empresa privada se lucre haciendo una torre de veinte pisos al lado del Miño. Es decir, que se defiendan los intereses lucrativos de una empresa y eso ponga en riesgo el interés general del PXOM... A ver el partido que tiene el valor de defender eso», sentenció Jácome, que necesita el apoyo de los populares para sacar adelante el documento.

Reunión técnica

Pese a que DO y PP siguen sin cerrar un acuerdo en relación a las torres del Miño, ambas partes se reunieron este jueves con representantes de la Xunta de Galicia para abordar cuestiones técnicas en relación al PXOM. Según dijo el alcalde, en este encuentro no se abordó la discrepancia existente entre los socios de gobierno en relación a esas edificaciones. Habrá más reuniones en las próximas semanas.