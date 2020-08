El ADIF se deshace de dos vagones de un tren descarrilado en Valdeorras tirándolos al río Sil

0

La Voz de Galicia María Cobas

O Barco 04/08/2020 17:59 h

El pasado martes, un tren de mercancías descarriló unos cientos de metros antes de llegar a la estación de Sobradelo, en el concello ourensano de Carballeda de Valdeorras. En el convoy únicamente viajaba el maquinista, que resultó herido leve. Los vagones iban vacíos, así que no se produjo ninguna pérdida de la carga. Pero los cuatro vagones quedaron en las vías, por lo que el ADIF -el administrador de infraestructuras ferroviarias- tuvo que interrumpir el tráfico ferroviario en la zona.

Inicialmente los trabajos se presumían sencillos, y desde la empresa ferroviaria se anunció que antes del fin de semana se restablecería el servicio. Pero los trabajos no están yendo al ritmo previsto, y la dificultad es tal que desde el ADIF se entendió como una solución más fácil tirar dos de los vagones al río Sil y sacarlos después aguas abajo. Así lo comunicó el domingo por la mañana la empresa a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que denegó tal posibilidad. «Llamaron al 112 y dijeron que una de las opciones era echarlo ladera abajo, y nosotros dijimos que no se podía hacer, que no tenían autorización», explica Alberto de Anta, comisario adjunto de la Confederación.

Dos investigaciones en marcha

No había autorización, pero horas más tarde los vagones eran tirados hacia el río. Uno llegó hasta el cauce, quedando una parte dentro del agua, mientras que el otro remató su caída en medio de la ladera. Ahí siguen desde el domingo, al igual que los otros dos vagones continúan atrancando la vías. Operarios trabajaban esta mañana en la zona, sin que se sepa todavía cuándo se restablecerá la circulación. Además, hay dos investigaciones en marcha: una anunciada por el ADIF para saber qué ocurrió y otra de Confederación Hidrográfica para depurar posibles responsabilidades.

Desde Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) aseguran que desde el domingo están haciendo pruebas en la zona para ver si ha habido algún vertido al agua, «de hidrocarburos o aceites», explica Alberto de Anta. Son las posibilidades que se manejan, correspondientes a los engranajes de los propios vagones, ya que al no llevar carga, esta no pudo derramarse. A eso hay que unir que el domingo el agua bajaba enlodada cauce abajo, debido a la gran cantidad de polvo que se originó durante la caída de los vagones por la ladera. Además, se está comprobando si el vagón que quedó en medio de la ladera está en zona de vigilancia de la CHMS, por tratarse de dominio público.

Por todo ello se ha puesto en marcha una investigación para ver si es oportuno abrir diligencias previas que desemboquen en un expediente sancionador. Todo ello depende diligencias previas, a la espera de los resultados de los análisis. Más allá de la contaminación que se pueda producir, lo que está claro ya es que el ADIF no contaba con autorización para esa maniobra. Y desde la CHMS, De Anta remarca que «lo que dijimos es que no había autorización (y que esta necesaria, abriendo la posibilidad de solicitarla con tiempo y poder analizarla) y no se contemplaba que se hiciera», por lo que, añade, «estimábamos que no iba a pasar». Pero ocurrió. Y el porqué es algo que también aseguran estar investigando desde el ADIF. Dicen estar recopilando datos para «conocer todos los detalles de este suceso». Además, avanzan que «se analizarán todas las acciones efectuadas y se depurarán, en su caso, responsabilidades.

El ADIF ha abierto una investigación para conocer todos los detalles de este suceso. Desde ese gestor público aseguran también que están trabajando en la retirada de los dos vagones y añaden que se procederá a la restauración del entorno a la mayor brevedad.