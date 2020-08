La presidenta de la CEO niega ser el «brazo ejecutor del baltarismo»

0

Ourense 03/08/2020 14:00 h

El PSOE aprovechó el último pleno de la Diputación para poner en duda la independencia de la presidenta de la CEO, Marisol Nóvoa. Los socialistas recordaron que esta fue vocal, a propuesta del PP, en la junta electoral de zona con motivo de las últimas elecciones autonómicas. La formación liderada por Rafael Rodríguez Villarino emitió al día siguiente un comunicado insistiendo en esa idea y Nóvoa ha respondido con un mensaje en el que reivindica su independencia y critica al secretario provincial de los socialistas.

«La diferencia entre el señor Villarino y la presidenta de la CEO es que la presidenta no tiene un cargo remunerado en la CEO, trabaja sin cobrar, dedicando una gran parte de su tiempo de manera altruista en defender los intereses de todos los empresarios con independencia de sus colores políticos», señala el comunicado, que Nóvoa ha difundido a través de sus redes sociales. En él asegura que a la CEO le es indiferente quien presida la Diputación y sale en defensa de las ayudas concedidas por esa institución a los autónomos, que han sido recurridas en el juzgado por el PSOE.

«La presidenta de la CEO no está afiliada a ningún partido político, no ostenta ningún cargo político y no cobra de ningún partido político, vive exclusivamente de su trabajo.Si el señor Villarino considera que es el brazo ejecutor del baltarismo, al menos, en compensación, tendría que tener un buen cargo remunerado (diputada, senadora, parlamentaria...) o estar trabajando en la Diputación, circunstancia que no se da», insiste Marisol Nóvoa, que añade que «Por el contrario, el señor Villarino sí cobra como concejal y como diputado provincial y nos sale del bolsillo a todos, por lo que se supone que es para defender los intereses de los ciudadanos, entre los que están los empresarios. Sin embargo su defensa de los empresarios se centra en poner en jaque dichas ayudas», lamenta la máxima responsable de la patronal ourensana, que acompaña su publicación con unas fotos en las que aparece en reuniones con miembros del PSOE para, de ese modo, remarcar su actitud de colaboración con esa formación política.