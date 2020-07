O BNG celebrou o Día da Patria chamando á participación

0

Ourense 26/07/2020 14:12 h

O BNG celebrou un 25 de Xullo diferente por mor do coronavirus. Os actos descentralizáronse de Compostela e no caso de Ourense a convocatoria desenvolveuse no Parque Barbaña. Noa Presas fixo un chamamento a sumar persoas para afortalar un proxecto nacionalista que se ten convertido na alternativa ao actual goberno. No acto tamén tomaron a palabra Stella González, de Galiza Nova, e Luís Seara, portavoz nacionalista no Concello de Ourense. Seara lembrou que hai cen anos que as Irmandades da Fala poñían en marcha a celebración.

Segundo sinalou Noa Presas, cabeza de lista do BNG no 12X e futura parlamentaria autonómica, os resultados das eleccións autonómicas teñen que ser un motivo máis «para avanzarmos e ilusionarnos, sendo conscientes do traballo que se ten que desenvolver ao longo destes próximos catro anos para derrotar ao actual goberno na Xunta de Galiza».