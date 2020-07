Villarino ve en la denuncia por posible delito electoral un deseo «de tapar falcatruadas» del PP

0

ourense / la voz 22/07/2020 21:31 h

El secretario provincial del PSOE y portavoz de esta formación en la Diputación, Rafael Rodríguez Villarino, considera fuera de lugar y sin base real la denuncia del PP contra él por un presunto delito electoral. Es más, Villarino ve en esta iniciativa «unha actuación que só ten un obxectivo, o de tapar as falcatruadas de Baltar e do PP no caso das axudas da Deputación. O informe do avogado do Estado sinala que nas mesmas houbo infracción, porque non estaban dous informes que eran obrigatorios».

El secretario provincial del PSOE señaló que sus comentarios en las redes sociales en la jornada de reflexión «só eran críticas ao que está mal feito, en ningún momento se pedía o voto para ninguén nin cousa polo estilo. Criticar e denunciar o que está mal é un dereito de calquera cidadán e o que fai o PP é un ataque á liberdade de expresión».