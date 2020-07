Los cursos de recuperación de puntos se han quintuplicado tras el estado de alarma

0

23/07/2020 17:35 h

En la provincia existen cuatro centros donde poder recuperar los puntos perdidos en el carné de conducir. El de referencia en la ciudad es Autoescuela Alonso. En la fase dos del desconfinamiento pudieron abrir sus puertas aunque con un 25 % de su aforo y, desde entonces, ha habido una avalancha de personas inscritas. Por un parte, están aquellos que quedaron pendientes de realizar los cursos durante la pandemia y, por otra, los que aprovechan los meses de verano y los ERTE para recuperar los puntos perdidos. Así, si anualmente se imparten 12 cursos para la recuperación parcial de puntos, en junio y julio ya han tenido lugar 6. Lo mismo ocurre para aquellos a los que no les queda ninguno. Anualmente se imparten unos diez, cifra similar a la de estos dos meses. «Ha sido una locura, no dábamos atendido a todas las personas que querían inscribirse», afirma Luis Novoa, de Autoescuela Alonso. «En estos dos meses no hemos parado. Nosotros tenemos tres aulas en las que ahora podemos repartir a la gente, con mascarilla, pero hay otros esperando. Ahora mismo tenemos todas las clases llenas hasta mediados de agosto». Explica, además, que al abrirse las oficinas de Tráfico y reanudarse los plazos, muchos ourensanos acaban de recibir sus sanciones y pérdidas de puntos.