El juzgado investigará a Rafael Villarino por un presunto delito electoral

ourense / la voz 22/07/2020 14:03 h

El PP anunciaba hace días la presentación de un escrito ante la junta electoral contra el socialista Rafael Rodríguez Villarino por un presunto delito electoral. El secretario provincial del PSOE en Ourense, habría publicado el día de reflexión -11 de julio- «mensaxes contrarios ao candidato do PP á presidencia da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que foron publicados nas contas persoais de Rodríguez Villarino en Facebook e Twitter». En base a dicha iniciativa, según informó el coordinador de campaña de los populares -Rosendo Fernández-, «e tendo en conta a denuncia do PP, a xunta electoral determinou proceder ao exame das alegacións contidas no escrito presentado polo PP, e acordou deducir testemuña e remitir as actuacións ao Xulgado Decano de Instrución de Ourense -el número 1- por se os feitos denunciados foran constitutivos dun delito do artigo 114 da LOREG -la ley electoral-».

Para el secretario del PP de Ourense y coordinador de la pasada campaña, Rosendo Fernández, la actuación de Villarino en la jornada de reflexión es una prueba más de la «carreira cara ao abismo emprendida por Rodríguez Villarino». Fernández incidió una vez más en la postura adoptada por el portavoz del PSOE en relación a las ayudas de la Diputación a los afectados por el coronavirus y se refirió a la valla electoral contratada por Villarino tildando de «letais» a Feijoo, Baltar y Jácome.