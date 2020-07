O Barco programa diecisiete conciertos al aire libre

0

La Voz de Galicia María Doallo

O Barco 22/07/2020 05:00 h

Terrasón 2020 es un ciclo de conciertos acústicos al aire libre organizado por el Concello de O Barco como alternativa a otras opciones musicales veraniegas que se han visto aplazadas y canceladas por el covid-19. Este nuevo programa cultural ofrecerá a los barquenses un total de 17 conciertos desde el 24 de julio hasta el 13 de septiembre. «Hai grupos moi representativos de Valdeorras e tamén do Bierzo. É unha homenaxe ao son da terra a través de moi distintos estilos musicais como o soul, o rock ou a música tradicional», destacó Marga Pizcueta, concejala de Cultura de O Barco, durante la presentación.

Los conciertos, que comienzan este viernes con la actuación de Soul&Roll, a las 23.00 horas en el Malecón, están pensados para animar y crear un ambiente agradable en las distintas zonas de terrazas con las que cuenta el municipio. La Plaza Mayor, la plaza del Concello, la playa fluvial, la plaza José Otero o distintos puntos del paseo del Malecón serán escenario de las actuaciones que tendrán lugar en fin de semana, los viernes y sábados en horario de noche, y los domingos en sesión vermú.

Al día siguiente de Soul&Roll actuarán los ponferradinos The Morgans en la Plaza Mayor. Two in the Mirror ambientarán la noche del 1 de agosto en la zona de Abdón Blanco, en el cruce con el Malecón. Y el día 2, harán lo propio en la plaza de Viloira, Nunca fuimos ángeles. La voz de Antía Muíño conquistará a los presentes la noche del 7 de agosto en la zona de Correos del Malecón; y la de Cora Velasco sonará la noche siguiente en la plaza de Andrés de Prada. Una de las actuaciones más esperadas es la de la estadounidense Velma Powell que tocará acompañada de la agrupación Bluedays, el domingo 9 a las 13.00 horas en la plaza del Sagrado.

El fin de semana del 14, 15 y 16 de agosto será el turno para Os Broders, Big Grethel y Tomás Porteiro. Actuarán en San Roque, el área del Malecón frente al Teatro Lauro Olmo y junto al cruce con la calle José Otero respectivamente. Tras ellos, vendrá la música del Sr. Jingles, el 21 de agosto en las pistas deportivas, y de Sheila Patricia, el 22 en la plaza José Otero. Lou&Jane y La Buena Vida llegarán el siguiente fin de semana y actuarán sábado por la noche y domingo a la hora del vermú. Ya en septiembre seguirán sonando los compases con Miguel Arias, el 5 en la plaza del Concello; con Los Íñigos, el 12 a mediodía en la playa fluvial; y con Sito Trío, el 13 a la misma hora y en el mismo lugar.

El ciclo tiene la intención de alegrar las veladas de uno de los veranos más atípicos y en él la seguridad está garantizada. «Terrasón é unha proposta para disfrutala e compartila, pero sempre tendo en conta que prima a seguridade, polo que o público terá que estar sentado en todo momento», explicó Pizcueta, que no perdió la oportunidad de agradecer su colaboración a Jorge Álvarez, director del SilFest Valdeorras y propietario de la tienda de música Ton y Son. «Isto é o resultado de moito traballo en equipo. Agardamos que a iniciativa teña éxito e así poder repetila o próximo verán», terminó la concejala.