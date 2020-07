El nuevo obispo de Astorga: «Estou moi feliz de seguir sendo bispo nunha parte de Galicia»

0

Ourense 19/07/2020 20:05 h

Jesús Fernández ya es el nuevo obispo de Astorga. La ceremonia, celebrada en la catedral, contó con la presencia del nuncio del papa en España, monseñor Bernardito Auza; del administrador diocesano, José Luis Castro; del arzobispo metropolitano, monseñor Jesús Sanz, y de Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela. Precisamente a Compostela, de donde se acaba de despedir, se dirigió durante su homilía: «Gracias a los sacerdotes y diáconos de Astorga, Santiago, León y de otros lugares que os habéis acercado a esta catedral en medio de tantas tareas como os ocupan los fines de semana. Unos me despedís después de seis años inolvidables compartidos con vosotros y otros me acogéis con una hospitalidad llena de hermosos matices».

Jesús Fernández visitó la tumba de su predecesor y también rezó frente a la del ourensano Camilo Lorenzo, obispo emérito de Astorga, fallecido hace tan solo cinco días. Después, tomó posesión de la diócesis después de que Auza lo invitase a sentarse en la cátedra y Fernández lo hiciera, recibiendo de sus manos el báculo.

Durante su homilía, además, hizo un guiño a las comarcas que integran la diócesis, y que además de las leonesas, pertenecen a Zamora y a Ourense, con Valdeorras: «Estou moi feliz de seguir sendo bispo nunha parte de Galicia. Agradezo profundamente a presenza e oración de todos os que viñeron desa parte da diocese». También se refirió al espíritu con el que asume su nueva responsabilidad: «El Señor que puso a Pedro al timón del barco de la Iglesia universal, me pone a mí ahora al timón del barco de esta Iglesia milenaria. Me siento pobre como se sentía el apóstol Pedro. Al comprobar las maravillas que ha realizado y realiza el Señor en esta Iglesia, en los creyentes y en mí mismo, y consciente de mi fragilidad, no puedo por menos de confiarme a la benevolencia de su espíritu para que me guíe con su sabiduría, me fortalezca con su vigor y me mantenga generoso en mi entrega total al ministerio que me encarga».

Según informó el Obispado de Astorga, representantes de la diócesis se acercaron para manifestarle obediencia y respeto: un miembro del Cabildo, dos presbíteros del clero diocesano, un religioso y una religiosa, dos seminaristas, dos jóvenes y una familia.