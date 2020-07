La selección española juvenil de remo se concentra en Laias

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia LA VOZ

OURENSE 20/07/2020 05:00 h

El deporte náutico de alta competición retorna a Laias con la selección española juvenil de remo, concentrada en el Cerlac (Centro de Alto Rendimiento de Laias, Arnoia y Castrelo de Miño, donde la expedición encabezada por Asunción Loriente, presidente de la federación nacional, recibió al presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar.

Se trata de los primeros deportistas de alto nivel que retornan al centro de tecnificación, forzado por el covid-19, con la finalidad de preparar su participación en el próximo campeonato europeo de remo, que se celebrará en Belgrado, el próximo septiembre. El combinado femenino y masculino abre el nuevo calendario de preparación para deportistas. Y Baltar confirmó que las instalaciones de Laias tienen un nivel de ocupación máximo, con integrantes de diferentes categorías de la selección española y de otros países, tanto remo como en piragüismo: «Laias convértese así nun centro dos máis importantes de España e de Europa en cuanto á preparación de competicións internacionais, e a presidenta da federación, que xa celebrou o centenario desta entidade en Ourense, é unha aliada estratéxica no desenvolvemento desta acción, que supón situar ao Cerlac como capital do remo e do piragüismo, e sen dúbida, un lugar onde, neste caso, a selección xuvenil masculina e feminina nos visitan, proxectan a súa actividade e contribúen á dinamización social e económica, nun momento, despois do covid-19 no que, con este tipo de concentracións de deportistas, se empeza a recuperar a normalidade e o espírito competitivo, coa vista posta nos próximos campionatos. E para a preparación dos mesmos, Laias revélase como un lugar esencial», afirma el presidente de la Diputación.