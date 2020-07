El PP de Xinzo denuncia el mal estado de una pista en Moreira

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

16/07/2020 14:05 h

«Malestar é o que estamos a recibir nestes días por parte da cidadanía e visitantes do noso Concello do estado deplorable da pista pola cal se desviou o tráfico tralo peche da Sitibal para o seu ensanche». De esta manera encabeza el Partido Popular de Xinzo su denuncia sobre el estado de esta vía que, dicen, está línea de piedras sueltas y socavones. Además, denuncian la falta de señalización. EL PP recuerda que esta pista, situada en la zona da Moreira, soportar todo el movimiento de tráfico que tenía la de Sitibal, tanto ligero como pesado, En el pleno del 19 de junio el grupo municipal popular preguntó por el motivo de no avisar a los vecinos del cierre de la calle Sitibal y de la ruta alternativa, solicitando entonces su acondicionamiento «A día de hoxesó se fixo unha mala pasada coa desbrozadora, levando por diante algunha que outra arqueta", afirman