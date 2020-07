La Festa da Istoria se suspende hasta el 2021

0

La Voz de Galicia

Ourense 15/07/2020

La Coordinadora de la Festa da Istoria de Ribadavia ha cancelado la edición de este año de la celebración. Lo hace con la idea de garantizar la seguridad de los vecinos y de las miles de personas que cada año visitan el municipio durante ese fin de semana. «É unha festa que ten moitísima afluencia, especialmente de xente xove, e é moi complicado manter unhas medidas de precaución», explica Yolanda Gómez, concejala de Cultura del municipio.

«A naturaleza da Istoria é pasalo ben, estar ao aire libre e disfrutar do entorno de Ribadavia e do barrio xudío, non podemos reducilo nin limitalo así que optamos por suspender a celebración ata o ano que ven. Creemos que a seguridade e a saúde teñen que primar ante todo», añade. Tal y como adelanta la edila de Ribadavia, en las próximas semanas la Coordinadora volverá a reunirse con el fin de organizar alguna pequeña actividad para ese fin de semana. «Gustaríanos facer algo simbólico e de forma local», dice.

El Concello de la capital de O Ribeiro apoya a la asociación en esta decisión. «Imaxinamos que foi unha decisión difícil de tomar pero tamén moi responsable por parte da Coordinadora da Festa da Istoria», dice César Fernández, alcalde popular del municipio. «É un evento cun retorno económico amplísimo para a vila, especialmente para o sector da hostelería, pero nun momento como o actual hai que pensar primeiro na seguridade», termina el regidor.