El BNG denuncia irregularidades en la votación en la mesa de Rairo

La Voz de Galicia

12/07/2020 15:03 h

El BNG ha denunciado irregularidades en una mesa electoral de Ourense por la votación de varios residentes en un asilo. En la mesa de Rairo votaron «varias electoras levadas pola dirección da residencia de anciáns». Según constataron los nacionalistas, entre las acompañantes de dichas personas «atopábanse monxas e persoal do centro e non familiares das mesmas, familiares que aínda a día de hoxe teñen restrinxidas as visitas á residencia». El BNG pudo comprobar que las votantes acudieron al colegio electoral «a través de vehículos levados por profesionais da residencia», siendo las residentes «persoas coas capacidades físicas mermadas». Desde la formación nacionalista se hizo constar esta práctica «e outras que se desenvolveron na mesa de Rairo» para trasladar posteriormente a la junta electoral dichas irregularidades.

En un comunicado emitido por el Bloque se denuncia el hecho de que «as monxas que as acompañaban e o persoal laboral negáronse a que as familias das residentes puidesen visitalas e agora a xerencia mesma está levando a votalos».