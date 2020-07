Elena Rodríguez: «Non foi fácil deixar á familia e pecharse»

A encargada da residencia Quercus de Leiro estivo nunha vivenda turística co resto das traballadoras do centro

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia x. m. r.

ourense / la voz 10/07/2020 15:26 h

As residencias de maiores tiveron que se enfrontar a un escenario nunca visto nin desexado a mediados do mes de marzo. Unha realidade que se mira, co paso do tempo e a tranquilidade recobrada, como un pesadelo que podería volver. Se así for a loita non será a mesma porque empresas e traballadores xa estarán agardando para darlle resposta ao coronavirus.

Cada centro de maiores foi un mundo e cada colectivo de traballadores un grupo coordinado para superar a crise. No caso da residencia Quercus de Leiro a situación derivou nunha experiencia que formará parte das lembranzas das súas protagonistas. E foi así logo de que se fixera un chamamento para pecharse elas mesmas -evitando riscos para as súas propias familias e os usuarios do centro- e que os propietarios da vivenda turística San Clodio puxesen as instalacións ao seu dispor.

Elena Rodríguez González, encargada de Quercus, lembra aqueles días de confinamento voluntario como unha experiencia diferente e moi emotiva. «Foi un xesto marabilloso que nos deixaran a vivenda turística e as traballadoras do centro estivemos moi ben alí. En Quercus somos como unha familia e a convivencia do equipo alí e no centro, da mañá á noite, fixo que se estreitaran aínda máis as relacións entre nós», lembra.

Non foi fácil deixar á familia e aos fillos para evitar riscos. No caso dela ademais vivindo a un par de quilómetros da residencia: «Dende o centro subíamos unha pequena costa e xa estabamos na vivenda, e no meu caso pouco máis tardaba en chegar á miña casa. Para ir á veiga de San Clodio torces e xa estás alí. Non tardas nada».

Foi duro e o reencontro converteuse en toda unha experiencia para Elena Rodríguez González, con dous fillos maiores na casa. «Non lle dixen nada de que iamos de volta para a casa e presenteime alí, sen máis. Non o crían e choramos o que non te podes imaxinar. Deus como choramos. A verdade é que foi moi emotivo e moi bonito, aínda agora me fai tremer ao lembralo».

En Quercus mantiveron durante todo o estado de alarma o contacto coas familias dos residentes: «Son como os nosos avós e era como se estiveramos na casa. Os familiares estaban moi agradecidos porque había información e comunicación ao día».